NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年6月12日付で、超音速実験機「X-59」がミッションの基本条件となる速度と高度へ到達することに初めて成功したと発表しました。この成果は、陸上での商業超音速飛行の実現を目指すNASAの「Quesst（Quiet Supersonic Technology）」ミッションにおける、さらなる重要なマイルストーンとなります。

【▲ アメリカの現地時間2026年6月12日のフライトにて、ミッション条件となるマッハ1.4・高度5万5000フィートで初めて飛行した超音速実験機「X-59」（Credit: NASA/Lori Losey）】

初の音速突破以上に重要なステップを達成

かつての「コンコルド」のような超音速旅客機は、音速の壁を突破する際に発生する強烈な衝撃波音であるソニックブームが地上に多大な影響をもたらすため、長年にわたり陸上での超音速飛行が禁止されてきました。

この課題を克服するため、NASAはソニックブームを「ドスン」という比較的静かな音（ソニックサンプ）にまで軽減する技術の実証を目的としたQuesstミッションに取り組んでいます。X-59はQuesstミッションの下で開発された特異な流線型の形状を持つ機体で、NASAの資料によれば、地上に届く騒音レベルは約6メートル先で車のドアを閉める音と同程度だとされています。

2025年10月の初飛行以降、X-59は着陸脚を収納したフライトなどを経て、安全に飛行できる範囲（フライトエンベロープ）を段階的に広げるテストを重ねてきました。2026年6月5日には初めて音速の壁を突破し、マッハ1.1での飛行に成功しています。

アメリカの現地時間2026年6月12日に実施された今回のフライトでは、X-59はマッハ1.4（時速約1490キロメートル）、高度5万5000フィート（約1万6700メートル）での飛行を実施しました。この速度と高度は、後述するコミュニティ調査をアメリカ各地で行う際と同じ条件であり、NASAは初の超音速飛行達成以上に重要なステップに位置づけています。

衝撃波を計測する特殊装置をチェイス機に搭載

【▲ Quesstミッションのデータを収集するための衝撃検知プローブを搭載したNASAのF-15（Credit: NASA/Jim Ross）】

X-59の運用チームは、今後数か月にわたってさまざまなマニューバ（機動）を行うことで、機体の限界を見極める性能テストを継続します。その過程では、特殊な装置（shock-sensing probe＝衝撃検知プローブ）を搭載したチェイス機（追跡機）による計測も行われる予定です。

初期のテスト段階である現在のフライトでは、静かなX-59の音はチェイス機であるF-15の音にかき消されています。そこで、この装置を取り付けたF-15がすぐ後ろを飛行することで、X-59が生み出した衝撃波の形状や微小な圧力の変化を直接計測し、シミュレーション通りの静音設計になっているかどうかを検証する狙いがあります。

これらのテストを完了した後、Quesstミッションはいよいよ機体の音響特性を徹底的に評価する「音響検証フェーズ」へ移行します。最終的には、実際にアメリカ国内の複数地域の上空をマッハ1.4で飛行し、住民がどのように音を感じたかを調査する「コミュニティ調査」が実施されます。収集されたデータは国内外の規制機関に提出され、陸上での超音速飛行に関する新たな騒音基準の確立に役立てられる見通しです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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