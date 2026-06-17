オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、アムステルダムの戦没者記念碑に供花し第二次世界大戦の犠牲者を悼まれました。

天皇皇后両陛下は現地時間の17日午前11時半ごろ、滞在先のアムステルダム王宮前の「ダム広場」にある戦没者記念碑での供花に臨まれました。

両陛下が王宮から姿を見せ、オランダのイェッテン首相、アムステルダム市長やオランダ側の随員らとともに記念碑に向かって進まれます。

日本とオランダの間には先の大戦で“悲しい歴史”があります。

第二次世界大戦では、旧日本軍がオランダの植民地だった今のインドネシアに侵攻して占領しました。オランダ政府によるとオランダの軍人およそ4万人が捕虜となったほか民間人およそ9万人が抑留されました。このうち軍人およそ1万人と民間人およそ1万4000人が死亡したとされています。

両陛下は、戦没者記念碑に花輪のリボンを整え、供えられました。そして、頭を下げられました。両陛下は黙とうされました。

先の大戦で戦火を交えた歴史から、戦後オランダの対日感情は非常に悪いものとなり、1971年に昭和天皇がヨーロッパ訪問中に非公式で訪れた際には、沿道で日の丸が焼かれたり、昭和天皇が乗った車に液体が入った魔法瓶が投げつけられたりしました。

平成になり1991年にベアトリックス女王が現在の国王であるアレキサンダー皇太子を伴って国賓として来日した際、女王は宮中晩さん会でのスピーチで先の大戦に触れましたが、その内容はオランダ側に残る“わだかまり”を感じさせる厳しいものでした。

その後、2000年に在位中の上皇ご夫妻が国賓としてオランダを訪問した際、ご夫妻は天皇皇后として初めて戦没者記念碑で供花し長い黙とうを捧げられました。

女王主催の晩さん会では上皇さまは「両国が、先の大戦において戦火を交えることとなったことは、誠に悲しむべきことでありました。この戦争によって、さまざまな形で多くの犠牲者が生じ、今なお戦争の傷を負い続けている人々のあることに、深い心の痛みを覚えます。二度とこのようなことが繰り返されないよう、皆で平和への努力を絶えず続けていかなければならないと思います」とスピーチされました

上皇ご夫妻の供花や上皇さまのスピーチはオランダで大きく報道され、オランダと日本の悲しい歴史を乗り越えるきっかけとなったと同時に、皇室と王室の絆もより深まったと言われています。

26年前上皇ご夫妻が戦争の記憶と向き合った同じ場所で、天皇皇后両陛下は第二次世界大戦の犠牲者に供花し、黙とうを捧げられました。

天皇陛下は、訪問前の記者会見で、「先の大戦においては、世界の各国で多くの尊い命が失われ、多くの人々がつらく、悲しい思いをされたことを大変痛ましく思います。日本とオランダ、ベルギーとの関係においても、長きにわたる友好の歴史がある一方で、苦難の時期があったことを、私たちは忘れてはなりません。特にオランダでは、今なお当時の痛みを負い続けている人々もおられることに思いを致したいと思います。そして、過去の歴史から謙虚に学びながら理解を深め、平和を愛する心を育んでいくことが大切ではないかと思います。」と話されています。

両陛下は、戦没者記念碑に花輪を供え、第二次世界大戦の犠牲者を慰霊されました。