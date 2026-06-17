コトブキヤより、『学園アイドルマスター』に登場する葛城リーリヤのスケールフィギュア『葛城リーリヤ-白線-』の予約受付が開始された。発売は2026年12月を予定しており、価格は24,200円（税込）。

【画像あり】表情替えパーツには笑顔が2種が収録 全身がわかる商品外観

本商品は、葛城リーリヤを楽曲「白線」のイメージでスケールフィギュア化したもの。ゲーム内の振り付けを彷彿とさせるポージングや、ステージ上で見せる自然な笑顔など、キャラクターの魅力を再現している。

台座には初星学園の校章があしらわれており、コトブキヤ『学園アイドルマスター』シリーズ共通仕様となっている。並べて飾ることで統一感のある展示が可能だ。

コトブキヤショップでの予約・購入特典として「表情替えパーツ2種セット」が付属する。自然なにっこり笑顔と、練習中のちょっぴり不自然な笑顔の2種がセットで、通常の表情を含めて3通りの表情から選んで飾ることができる。

あわせて、コトブキヤショップ限定の『葛城リーリヤ-白線- DX版』の発売も決定。新規描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドとステッカーの2点が付属する。価格は27,500円（税込）。

メーカー受注締切は通常版・DX版ともに2026年7月28日となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）