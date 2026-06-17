2026/27シーズンユニフォーム・練習着



2026/27シーズンのユニフォームスポンサー8社、練習着スポンサー12社と契約を締結させていただきます。

多大なるご支援、誠にありがとうございます‍♂️#山梨#富士山#武田菱#ホームタウン#誇り#雲#青海波



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