「めっちゃ日本」「1番カッコいい」甲府が新ユニフォームのデザインを公開
ヴァンフォーレ甲府は17日、2026-27シーズンのユニフォームデザインが決定したことを発表した。
フィールドプレーヤーの1stはブルー、2ndはホワイト。GKは1stがライトグリーン、2ndがレッド、3rdがブラックとなっている。
クラブは公式サイトでデザインコンセプトについて「山梨、そして日本の象徴である富士山のシルエットに武田菱のモチーフを重ね、ホームタウンに対する誇りを胸に戦う姿勢を表現。周辺を舞う雲のグラフィックに描かれた青海波は、輝かしい未来を願う、クラブとサポーターの想いを体現している。2026年8月、新たな開幕を迎えるJリーグで山梨の誇りを胸に躍進を誓う気概をデザインに吹き込んだ」と紹介した。
甲府の公式X(@vfk_official)には「今までで1番カッコよく感じるかも」「富士山頂に☆が掛かるデザイン素敵!」「めっちゃ日本って感じ 富士山いる」「和って感じで良い!」などの感想が寄せられている。
フィールドプレーヤーの1stはブルー、2ndはホワイト。GKは1stがライトグリーン、2ndがレッド、3rdがブラックとなっている。
クラブは公式サイトでデザインコンセプトについて「山梨、そして日本の象徴である富士山のシルエットに武田菱のモチーフを重ね、ホームタウンに対する誇りを胸に戦う姿勢を表現。周辺を舞う雲のグラフィックに描かれた青海波は、輝かしい未来を願う、クラブとサポーターの想いを体現している。2026年8月、新たな開幕を迎えるJリーグで山梨の誇りを胸に躍進を誓う気概をデザインに吹き込んだ」と紹介した。
2026/27シーズンユニフォーム・練習着— ヴァンフォーレ甲府 (@vfk_official) June 17, 2026
2026/27シーズンのユニフォームスポンサー8社、練習着スポンサー12社と契約を締結させていただきます。
多大なるご支援、誠にありがとうございます♂️#山梨#富士山#武田菱#ホームタウン#誇り#雲#青海波
詳細… pic.twitter.com/CHLsUgKtdw