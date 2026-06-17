　ヴァンフォーレ甲府は17日、2026-27シーズンのユニフォームデザインが決定したことを発表した。

　フィールドプレーヤーの1stはブルー、2ndはホワイト。GKは1stがライトグリーン、2ndがレッド、3rdがブラックとなっている。

　クラブは公式サイトでデザインコンセプトについて「山梨、そして日本の象徴である富士山のシルエットに武田菱のモチーフを重ね、ホームタウンに対する誇りを胸に戦う姿勢を表現。周辺を舞う雲のグラフィックに描かれた青海波は、輝かしい未来を願う、クラブとサポーターの想いを体現している。2026年8月、新たな開幕を迎えるJリーグで山梨の誇りを胸に躍進を誓う気概をデザインに吹き込んだ」と紹介した。

　甲府の公式X(@vfk_official)には「今までで1番カッコよく感じるかも」「富士山頂に☆が掛かるデザイン素敵!」「めっちゃ日本って感じ 富士山いる」「和って感じで良い!」などの感想が寄せられている。