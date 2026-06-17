宇多田ヒカル「パッパパラダイス」7インチアナログレコード発売を記念して、“スペシャルZINE”の配布が決定

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甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」も収録される、宇多田ヒカルの7インチアナログレコード盤「パッパパラダイス」が、6月24日にリリース。これを記念して、スペシャルZINEの配布が決定した。

■「パッパパラダイス」7インチアナログレコード盤の追加プレスが決定

スペシャルZINEは、7インチアナログレコード盤「パッパパラダイス」のリリース日である6月24日より、開店タイミングからHikaru Utada × Sony Storeの開催店舗（ソニーストア銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神）の店頭にてフィジカル版を無料配布。

※各店舗への内容の問い合わせや、開店前に並ぶなどの行為は禁止。

また、宇多田ヒカルオフィシャルサイトのトップ画面より、6月24日0時よりデジタル版がダウンロード可能となる。

ZINEには甲本ヒロトと宇多田ヒカルの貴重な対談を収録。また、その対談の映像は後日YouTubeにてアップ予定となっている。

「パッパパラダイス」7インチアナログレコード盤は、各ショップでの予約が好評につき、追加プレスが決定。各CDショップ/ECサイトにて、順次購入が可能となる。商品の発送時期などに関しては、各販売店での案内を確認しよう。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE『パッパパラダイス』

https://erj.lnk.to/7rrAv3



2026.06.24 ON SALE

DIGITAL EP『パッパパラダイス』

https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/pappa_paradise_ep/



2026.06.24 ON SALE

ANALOG「パッパパラダイス」

https://erj.lnk.to/DC3xdR



2026.06.24 ON SALE

ANALOG『エキソドス』

https://umj.lnk.to/Utada_Exodus

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン』

https://umj.lnk.to/Utada_ThisIsTheOne

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

■関連リンク

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/