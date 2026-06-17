宇多田ヒカル「パッパパラダイス」7インチアナログレコード発売を記念して、“スペシャルZINE”の配布が決定
甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」も収録される、宇多田ヒカルの7インチアナログレコード盤「パッパパラダイス」が、6月24日にリリース。これを記念して、スペシャルZINEの配布が決定した。
■「パッパパラダイス」7インチアナログレコード盤の追加プレスが決定
スペシャルZINEは、7インチアナログレコード盤「パッパパラダイス」のリリース日である6月24日より、開店タイミングからHikaru Utada × Sony Storeの開催店舗（ソニーストア銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神）の店頭にてフィジカル版を無料配布。
※各店舗への内容の問い合わせや、開店前に並ぶなどの行為は禁止。
また、宇多田ヒカルオフィシャルサイトのトップ画面より、6月24日0時よりデジタル版がダウンロード可能となる。
ZINEには甲本ヒロトと宇多田ヒカルの貴重な対談を収録。また、その対談の映像は後日YouTubeにてアップ予定となっている。
「パッパパラダイス」7インチアナログレコード盤は、各ショップでの予約が好評につき、追加プレスが決定。各CDショップ/ECサイトにて、順次購入が可能となる。商品の発送時期などに関しては、各販売店での案内を確認しよう。
■リリース情報
2026.05.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE『パッパパラダイス』
https://erj.lnk.to/7rrAv3
2026.06.24 ON SALE
DIGITAL EP『パッパパラダイス』
https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/pappa_paradise_ep/
2026.06.24 ON SALE
ANALOG「パッパパラダイス」
https://erj.lnk.to/DC3xdR
2026.06.24 ON SALE
ANALOG『エキソドス』
https://umj.lnk.to/Utada_Exodus
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『エキソドス』
2026.06.24 ON SALE
DIGITAL ALBUM『エキソドス』
2026.06.24 ON SALE
ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン』
https://umj.lnk.to/Utada_ThisIsTheOne
2026.06.24 ON SALE
ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』
2026.06.24 ON SALE
DIGITAL ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』
■関連リンク
宇多田ヒカル OFFICIAL SITE
https://www.utadahikaru.jp/