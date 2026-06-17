主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 928( 612)
TOPIX先物 9月限 1881( 1552)
日経225ミニ 9月限 2259( 2217)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 511( 471)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 63( 0)
TOPIX先物 9月限 371( 308)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 64( 0)
TOPIX先物 9月限 705( 405)
日経225ミニ 9月限 3840( 3737)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 597( 432)
TOPIX先物 9月限 375( 335)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 131( 0)
TOPIX先物 9月限 7( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1866( 894)
12月限 23( 21)
TOPIX先物 9月限 438( 272)
日経225ミニ 7月限 8858( 4120)
8月限 83( 59)
9月限 75535( 35339)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1035( 687)
12月限 35( 21)
日経225ミニ 7月限 3484( 1266)
8月限 36( 12)
9月限 40765( 20941)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 7月限 501( 501)
8月限 54( 54)
9月限 4934( 4934)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 619( 619)
12月限 15( 15)
日経225ミニ 7月限 489( 489)
8月限 10( 10)
9月限 19881( 19881)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 928( 612)
TOPIX先物 9月限 1881( 1552)
日経225ミニ 9月限 2259( 2217)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 511( 471)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 63( 0)
TOPIX先物 9月限 371( 308)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 64( 0)
TOPIX先物 9月限 705( 405)
日経225ミニ 9月限 3840( 3737)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 597( 432)
TOPIX先物 9月限 375( 335)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 131( 0)
TOPIX先物 9月限 7( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1866( 894)
12月限 23( 21)
TOPIX先物 9月限 438( 272)
日経225ミニ 7月限 8858( 4120)
8月限 83( 59)
9月限 75535( 35339)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1035( 687)
12月限 35( 21)
日経225ミニ 7月限 3484( 1266)
8月限 36( 12)
9月限 40765( 20941)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 7月限 501( 501)
8月限 54( 54)
9月限 4934( 4934)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 619( 619)
12月限 15( 15)
日経225ミニ 7月限 489( 489)
8月限 10( 10)
9月限 19881( 19881)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース