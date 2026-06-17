　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 928(　　 612)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1881(　　1552)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2259(　　2217)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 511(　　 471)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　63(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 371(　　 308)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　64(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 705(　　 405)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3840(　　3737)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 597(　　 432)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 375(　　 335)

◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 131(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 7(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1866(　　 894)
　　　　　 　 　12月限　　　　　23(　　　21)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 438(　　 272)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　8858(　　4120)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　83(　　　59)
　　　　　 　 　 9月限　　　 75535(　 35339)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1035(　　 687)
　　　　　 　 　12月限　　　　　35(　　　21)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3484(　　1266)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　36(　　　12)
　　　　　 　 　 9月限　　　 40765(　 20941)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 501(　　 501)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　54(　　　54)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4934(　　4934)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 619(　　 619)
　　　　　 　 　12月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 489(　　 489)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 9月限　　　 19881(　 19881)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース