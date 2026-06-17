　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7126(　　7009)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7141(　　7141)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　4716(　　4716)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 9月限　　　145516(　145516)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4636(　　4436)
　　　　　 　 　12月限　　　　　23(　　　23)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4951(　　4951)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　3766(　　3766)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　92(　　　92)
　　　　　 　 　 9月限　　　 83226(　 83226)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 599(　　 547)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2038(　　 186)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　12(　　　12)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 981(　　 981)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 227(　　 209)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 13771(　　1412)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3312(　　3282)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 855(　　 854)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1442(　　1442)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 122(　　 122)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2376(　　2376)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 262(　　 262)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 998(　　 998)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2396(　　2396)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4214(　　4214)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6241(　　6241)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　2552(　　2552)
　　　　　 　 　 9月限　　　 68552(　 68552)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 102(　　 102)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 457(　　 457)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1017(　　1017)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 162(　　 110)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 256(　　 256)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 297(　　 297)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　53(　　　53)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　28(　　　28)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　18(　　　18)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 457(　　 457)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース