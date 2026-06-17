外国証券 先物取引高情報まとめ（6月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7126( 7009)
12月限 5( 5)
TOPIX先物 9月限 7141( 7141)
日経225ミニ 7月限 4716( 4716)
8月限 35( 35)
9月限 145516( 145516)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4636( 4436)
12月限 23( 23)
TOPIX先物 9月限 4951( 4951)
日経225ミニ 7月限 3766( 3766)
8月限 92( 92)
9月限 83226( 83226)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 599( 547)
TOPIX先物 9月限 2038( 186)
日経225ミニ 7月限 12( 12)
9月限 981( 981)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 227( 209)
TOPIX先物 9月限 13771( 1412)
日経225ミニ 7月限 5( 5)
9月限 3312( 3282)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 855( 854)
TOPIX先物 9月限 1442( 1442)
日経225ミニ 7月限 122( 122)
8月限 3( 3)
9月限 2376( 2376)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 262( 262)
TOPIX先物 9月限 998( 998)
日経225ミニ 9月限 2396( 2396)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4214( 4214)
TOPIX先物 9月限 6241( 6241)
日経225ミニ 7月限 2552( 2552)
9月限 68552( 68552)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 102( 102)
TOPIX先物 9月限 457( 457)
日経225ミニ 9月限 1017( 1017)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 162( 110)
TOPIX先物 9月限 256( 256)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 297( 297)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 53( 53)
日経225ミニ 7月限 28( 28)
8月限 18( 18)
9月限 457( 457)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7126( 7009)
12月限 5( 5)
TOPIX先物 9月限 7141( 7141)
日経225ミニ 7月限 4716( 4716)
8月限 35( 35)
9月限 145516( 145516)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4636( 4436)
12月限 23( 23)
TOPIX先物 9月限 4951( 4951)
日経225ミニ 7月限 3766( 3766)
8月限 92( 92)
9月限 83226( 83226)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 599( 547)
TOPIX先物 9月限 2038( 186)
日経225ミニ 7月限 12( 12)
9月限 981( 981)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 227( 209)
TOPIX先物 9月限 13771( 1412)
日経225ミニ 7月限 5( 5)
9月限 3312( 3282)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 855( 854)
TOPIX先物 9月限 1442( 1442)
日経225ミニ 7月限 122( 122)
8月限 3( 3)
9月限 2376( 2376)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 262( 262)
TOPIX先物 9月限 998( 998)
日経225ミニ 9月限 2396( 2396)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4214( 4214)
TOPIX先物 9月限 6241( 6241)
日経225ミニ 7月限 2552( 2552)
9月限 68552( 68552)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 102( 102)
TOPIX先物 9月限 457( 457)
日経225ミニ 9月限 1017( 1017)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 162( 110)
TOPIX先物 9月限 256( 256)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 297( 297)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 53( 53)
日経225ミニ 7月限 28( 28)
8月限 18( 18)
9月限 457( 457)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース