　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　8411(　　7730)
　　　　　 　 　12月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 12810(　 11687)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　8287(　　8287)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　 9月限　　　152713(　152709)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　6232(　　5387)
　　　　　 　 　12月限　　　　　42(　　　42)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 13582(　 13232)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　4896(　　4896)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 148(　　 148)
　　　　　 　 　 9月限　　　101004(　101000)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1108(　　 723)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 420(　　 420)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 9月限　　　　2868(　　2864)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 509(　　 431)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 33666(　　2612)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 506(　　 506)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4523(　　4487)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2432(　　1373)
　　　　　 　 　12月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6839(　　4230)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　56(　　　56)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　 9月限　　　　6093(　　6077)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1235(　　 652)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3134(　　2836)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　7772(　　7665)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　6520(　　6352)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 11733(　 11607)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　4358(　　4358)
　　　　　 　 　 9月限　　　 71924(　 71924)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 590(　　 483)
　　　　　 　 　12月限　　　　 500(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1739(　　 639)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 358(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 10238(　　2566)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 273(　　 273)
　　　　　 　 　12月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 426(　　 426)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　41(　　　41)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース