外国証券 先物取引高情報まとめ（6月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8411( 7730)
12月限 19( 19)
TOPIX先物 9月限 12810( 11687)
日経225ミニ 7月限 8287( 8287)
8月限 19( 19)
9月限 152713( 152709)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6232( 5387)
12月限 42( 42)
TOPIX先物 9月限 13582( 13232)
日経225ミニ 7月限 4896( 4896)
8月限 148( 148)
9月限 101004( 101000)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1108( 723)
TOPIX先物 9月限 420( 420)
日経225ミニ 7月限 33( 33)
9月限 2868( 2864)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 509( 431)
TOPIX先物 9月限 33666( 2612)
日経225ミニ 7月限 506( 506)
8月限 2( 2)
9月限 4523( 4487)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2432( 1373)
12月限 10( 10)
TOPIX先物 9月限 6839( 4230)
日経225ミニ 7月限 56( 56)
8月限 19( 19)
9月限 6093( 6077)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1235( 652)
TOPIX先物 9月限 3134( 2836)
日経225ミニ 9月限 7772( 7665)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6520( 6352)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 11733( 11607)
日経225ミニ 7月限 4358( 4358)
9月限 71924( 71924)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 590( 483)
12月限 500( 0)
TOPIX先物 9月限 1739( 639)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 358( 0)
TOPIX先物 9月限 10238( 2566)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 273( 273)
12月限 200( 0)
TOPIX先物 9月限 426( 426)
日経225ミニ 7月限 41( 41)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8411( 7730)
12月限 19( 19)
TOPIX先物 9月限 12810( 11687)
日経225ミニ 7月限 8287( 8287)
8月限 19( 19)
9月限 152713( 152709)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6232( 5387)
12月限 42( 42)
TOPIX先物 9月限 13582( 13232)
日経225ミニ 7月限 4896( 4896)
8月限 148( 148)
9月限 101004( 101000)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1108( 723)
TOPIX先物 9月限 420( 420)
日経225ミニ 7月限 33( 33)
9月限 2868( 2864)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 509( 431)
TOPIX先物 9月限 33666( 2612)
日経225ミニ 7月限 506( 506)
8月限 2( 2)
9月限 4523( 4487)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2432( 1373)
12月限 10( 10)
TOPIX先物 9月限 6839( 4230)
日経225ミニ 7月限 56( 56)
8月限 19( 19)
9月限 6093( 6077)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1235( 652)
TOPIX先物 9月限 3134( 2836)
日経225ミニ 9月限 7772( 7665)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6520( 6352)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 11733( 11607)
日経225ミニ 7月限 4358( 4358)
9月限 71924( 71924)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 590( 483)
12月限 500( 0)
TOPIX先物 9月限 1739( 639)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 358( 0)
TOPIX先物 9月限 10238( 2566)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 273( 273)
12月限 200( 0)
TOPIX先物 9月限 426( 426)
日経225ミニ 7月限 41( 41)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース