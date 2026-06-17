【↑】日経平均 大引け｜ 5日続伸、地政学リスク後退で連日最高値 (6月17日)
日経平均株価
始値 69005.88
高値 70125.75
安値 68985.63
大引け 69902.25(前日比 +497.75 、 +0.72％ )
売買高 21億1655万株 (東証プライム概算)
売買代金 10兆4130億円 (東証プライム概算)
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■本日のポイント
１．日経平均は5日続伸、一時7万円台乗せで連日の最高値
２．米半導体株安受け売り優勢スタートも、その後切り返す
３．イランと米国が戦闘終結の覚書に署名、原油安が追い風
４．半導体関連の主力株が切り返し急、全体相場の牽引役に
５．値上がり銘柄数は1000に届かず、全体の6割にとどまる
■東京市場概況
前日の米国市場では、NYダウは前日比328ドル高と4日続伸した。米・イランの和平合意を受けた米原油先物相場の下落が好感され買いが優勢となった。
東京市場では、日経平均株価は寄り付きこそ売りが先行したが、その後は一貫して上値を指向。後場は一段高に買われた後伸び悩んだが、500円弱の上昇をキープして取引を終えている。
17日の東京市場は、朝方はややリスク回避ムードに傾いていた。前日の米国株市場で半導体関連株に大きく下げる銘柄が相次ぎ、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)も大きく水準を切り下げたことで、半導体セクターの主力株中心に逆風が吹いた。しかし、安く始まったあとは大口の買いが入りすぐに切り返す展開に。中東情勢は戦闘終結に向けた覚書にイランと米国が署名したことで地政学リスクが後退、原油先物価格が下落基調となり、長期金利も低下し株式市場にはポジティブに働いた。半導体関連株もプラス圏に切り返す銘柄が相次ぎ日経平均を押し上げ連日の最高値更新。一時7万円台で推移していたが、大引けはわずかに届かなかった。なお、値上がり銘柄数は全体の6割にとどまった。
個別では、キオクシアホールディングス<285A>が高く、レーザーテック<6920>が急騰を演じた。太陽誘電<6976>、村田製作所<6981>などの電子部品株が買い人気を集め、東京エレクトロン<8035>、イビデン<4062>なども上昇した。みずほフィナンシャルグループ<8411>などメガバンクが堅調、川崎重工業<7012>も値を上げた。パナソニック ホールディングス<6752>が上値追い。タムロン<7740>、三井ハイテック<6966>が急騰した。日本ケミコン<6997>、日本エム・ディ・エム<7600>も大幅高に買われた。日本電波工業<6779>、日本トムソン<6480>も値を飛ばした。
半面、ソフトバンクグループ<9984>が下落、アドバンテスト<6857>も売りに押された。三井金属<5706>が利食われ、トヨタ自動車<7203>も弱い動き。日立製作所<6501>も軟調。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446>が値下がり率トップに売られ、ダブル・スコープ<6619>も大幅安。不二製油<2607>の下げが目立つほか、筑波銀行<8338>、岩手銀行<8345>など地銀株に売られる銘柄が多くなっている。
日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄は東エレク <8035>、イビデン <4062>、レーザーテク <6920>、ファストリ <9983>、キオクシア <285A>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約472円。
日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、アドテスト <6857>、リクルート <6098>、京セラ <6971>、豊田通商 <8015>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約285円。うち179円はＳＢＧ1銘柄によるもの。
東証33業種のうち上昇は22業種。上昇率の上位5業種は(1)ガラス・土石、(2)機械、(3)精密機器、(4)電気機器、(5)繊維製品。一方、下落率の上位5業種は(1)海運業、(2)鉄鋼、(3)陸運業、(4)サービス業、(5)情報・通信業。
■個別材料株
△エムビーエス <1401> [東証Ｇ]
村田製 <6981> と「状態・異常検知システム及び状態・異常検知方法」を共同開発。
△ポスプラ <198A> [東証Ｇ]
インフィニティライフを子会社化し事業承継。
△キャリアデザ <2410> [東証Ｐ]
今期配当の大幅増額で配当利回り6％超え。
△ＺＯＺＯ <3092> [東証Ｐ]
4300万株を上限とする自社株買いを実施へ。
△メルカリ <4385> [東証Ｐ]
成長ドライバーの多様化など評価してJPモルガン証券が格上げ。
△アイビー <4918> [東証Ｓ]
50周年記念製品の年度内発売可能とリリース。
△トリプラ <5136> [東証Ｇ]
東急ホテルズ44施設へサービス提供開始。
△レーザーテク <6920> [東証Ｐ]
ＡＳＭＬ のＥＵＶ露光装置向けマスク欠陥検査装置に追い風吹く。
△河西工 <7256> [東証Ｓ]
イクヨ <7273> の持ち株比率目標引き上げで需給思惑。
△タムロン <7740> [東証Ｐ]
29年12月期に営業益250億円以上を目指す中計目標発表。
△みずほＦＧ <8411> [東証Ｐ]
日銀政策決定後の下落を経て買い戻しの流れ。
▼ＰｏｗｅｒＸ <485A> [東証Ｇ]
ロックアップ解除で需給懸念。
東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)タムロン <7740>、(2)三井ハイテク <6966>、(3)日ケミコン <6997>、(4)日本ＭＤＭ <7600>、(5)Ｊディスプレ <6740>、(6)ニチコン <6996>、(7)レーザーテク <6920>、(8)武蔵精密 <7220>、(9)ハーモニック <6324>、(10)日電波 <6779>。
値下がり率上位10傑は(1)リンクユーＧ <4446>、(2)ＷＳＣＯＰＥ <6619>、(3)メガチップス <6875>、(4)不二製油 <2607>、(5)ブイキューブ <3681>、(6)オークネット <3964>、(7)ＳＢＳＨＤ <2384>、(8)Ｆ＆ＬＣ <3563>、(9)筑波銀 <8338>、(10)岩手銀 <8345>。
【大引け】
日経平均は前日比497.75円(0.72％)高の6万9902.25円。ＴＯＰＩＸは前日比22.09(0.55％)高の4013.23。出来高は概算で21億1655万株。東証プライムの値上がり銘柄数は931、値下がり銘柄数は578となった。東証グロース250指数は712.43ポイント(1.88ポイント安)。
［2026年6月17日］
株探ニュース
始値 69005.88
高値 70125.75
安値 68985.63
大引け 69902.25(前日比 +497.75 、 +0.72％ )
売買高 21億1655万株 (東証プライム概算)
売買代金 10兆4130億円 (東証プライム概算)
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■本日のポイント
１．日経平均は5日続伸、一時7万円台乗せで連日の最高値
２．米半導体株安受け売り優勢スタートも、その後切り返す
３．イランと米国が戦闘終結の覚書に署名、原油安が追い風
４．半導体関連の主力株が切り返し急、全体相場の牽引役に
５．値上がり銘柄数は1000に届かず、全体の6割にとどまる
■東京市場概況
前日の米国市場では、NYダウは前日比328ドル高と4日続伸した。米・イランの和平合意を受けた米原油先物相場の下落が好感され買いが優勢となった。
東京市場では、日経平均株価は寄り付きこそ売りが先行したが、その後は一貫して上値を指向。後場は一段高に買われた後伸び悩んだが、500円弱の上昇をキープして取引を終えている。
17日の東京市場は、朝方はややリスク回避ムードに傾いていた。前日の米国株市場で半導体関連株に大きく下げる銘柄が相次ぎ、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)も大きく水準を切り下げたことで、半導体セクターの主力株中心に逆風が吹いた。しかし、安く始まったあとは大口の買いが入りすぐに切り返す展開に。中東情勢は戦闘終結に向けた覚書にイランと米国が署名したことで地政学リスクが後退、原油先物価格が下落基調となり、長期金利も低下し株式市場にはポジティブに働いた。半導体関連株もプラス圏に切り返す銘柄が相次ぎ日経平均を押し上げ連日の最高値更新。一時7万円台で推移していたが、大引けはわずかに届かなかった。なお、値上がり銘柄数は全体の6割にとどまった。
個別では、キオクシアホールディングス<285A>が高く、レーザーテック<6920>が急騰を演じた。太陽誘電<6976>、村田製作所<6981>などの電子部品株が買い人気を集め、東京エレクトロン<8035>、イビデン<4062>なども上昇した。みずほフィナンシャルグループ<8411>などメガバンクが堅調、川崎重工業<7012>も値を上げた。パナソニック ホールディングス<6752>が上値追い。タムロン<7740>、三井ハイテック<6966>が急騰した。日本ケミコン<6997>、日本エム・ディ・エム<7600>も大幅高に買われた。日本電波工業<6779>、日本トムソン<6480>も値を飛ばした。
半面、ソフトバンクグループ<9984>が下落、アドバンテスト<6857>も売りに押された。三井金属<5706>が利食われ、トヨタ自動車<7203>も弱い動き。日立製作所<6501>も軟調。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446>が値下がり率トップに売られ、ダブル・スコープ<6619>も大幅安。不二製油<2607>の下げが目立つほか、筑波銀行<8338>、岩手銀行<8345>など地銀株に売られる銘柄が多くなっている。
日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄は東エレク <8035>、イビデン <4062>、レーザーテク <6920>、ファストリ <9983>、キオクシア <285A>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約472円。
日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、アドテスト <6857>、リクルート <6098>、京セラ <6971>、豊田通商 <8015>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約285円。うち179円はＳＢＧ1銘柄によるもの。
東証33業種のうち上昇は22業種。上昇率の上位5業種は(1)ガラス・土石、(2)機械、(3)精密機器、(4)電気機器、(5)繊維製品。一方、下落率の上位5業種は(1)海運業、(2)鉄鋼、(3)陸運業、(4)サービス業、(5)情報・通信業。
■個別材料株
△エムビーエス <1401> [東証Ｇ]
村田製 <6981> と「状態・異常検知システム及び状態・異常検知方法」を共同開発。
△ポスプラ <198A> [東証Ｇ]
インフィニティライフを子会社化し事業承継。
△キャリアデザ <2410> [東証Ｐ]
今期配当の大幅増額で配当利回り6％超え。
△ＺＯＺＯ <3092> [東証Ｐ]
4300万株を上限とする自社株買いを実施へ。
△メルカリ <4385> [東証Ｐ]
成長ドライバーの多様化など評価してJPモルガン証券が格上げ。
△アイビー <4918> [東証Ｓ]
50周年記念製品の年度内発売可能とリリース。
△トリプラ <5136> [東証Ｇ]
東急ホテルズ44施設へサービス提供開始。
△レーザーテク <6920> [東証Ｐ]
ＡＳＭＬ のＥＵＶ露光装置向けマスク欠陥検査装置に追い風吹く。
△河西工 <7256> [東証Ｓ]
イクヨ <7273> の持ち株比率目標引き上げで需給思惑。
△タムロン <7740> [東証Ｐ]
29年12月期に営業益250億円以上を目指す中計目標発表。
△みずほＦＧ <8411> [東証Ｐ]
日銀政策決定後の下落を経て買い戻しの流れ。
▼ＰｏｗｅｒＸ <485A> [東証Ｇ]
ロックアップ解除で需給懸念。
値下がり率上位10傑は(1)リンクユーＧ <4446>、(2)ＷＳＣＯＰＥ <6619>、(3)メガチップス <6875>、(4)不二製油 <2607>、(5)ブイキューブ <3681>、(6)オークネット <3964>、(7)ＳＢＳＨＤ <2384>、(8)Ｆ＆ＬＣ <3563>、(9)筑波銀 <8338>、(10)岩手銀 <8345>。
【大引け】
日経平均は前日比497.75円(0.72％)高の6万9902.25円。ＴＯＰＩＸは前日比22.09(0.55％)高の4013.23。出来高は概算で21億1655万株。東証プライムの値上がり銘柄数は931、値下がり銘柄数は578となった。東証グロース250指数は712.43ポイント(1.88ポイント安)。
［2026年6月17日］
株探ニュース