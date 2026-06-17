　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万8875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 3(　　 3)

◯6万9000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　59(　　59)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　22(　　18)
楽天証券　　　　　　　　　　　　27(　　13)
JPモルガン証券　　　　　　　　　12(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万9125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)

◯6万9250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)

◯6万9375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万9500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)
ビーオブエー証券　　　　　　　　10(　　10)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)

◯6万9875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 4(　　 4)

◯7万円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　43(　　43)
JPモルガン証券　　　　　　　　　20(　　20)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　11(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)

◯7万125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース