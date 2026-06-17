「日経225オプション」7月限プット手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
SBI証券 22( 18)
楽天証券 27( 13)
JPモルガン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
松井証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯6万9125円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯6万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
JPモルガン証券 8( 8)
松井証券 1( 1)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ビーオブエー証券 10( 10)
JPモルガン証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
◯7万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
JPモルガン証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 11( 11)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯7万125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
◯6万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
SBI証券 22( 18)
楽天証券 27( 13)
JPモルガン証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
松井証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
取引高(立会内)
JPモルガン証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万9250円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯6万9375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
JPモルガン証券 8( 8)
松井証券 1( 1)
◯6万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ビーオブエー証券 10( 10)
JPモルガン証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
◯7万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
JPモルガン証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 11( 11)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯7万125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース