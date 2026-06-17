「日経225オプション」7月限コール手口情報（17日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯7万750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯7万625円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯7万円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
楽天証券 19( 15)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯7万750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯7万円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
楽天証券 19( 15)
ABNクリアリン証券 13( 13)
SBI証券 8( 8)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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