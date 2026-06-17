「日経225オプション」7月限コール手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯7万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
◯7万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
JPモルガン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
◯7万375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯7万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
◯7万125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 152( 152)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
みずほ証券 30( 30)
SMBC日興証券 30( 30)
BNPパリバ証券 156( 16)
SBI証券 21( 13)
楽天証券 11( 11)
モルガンMUFG証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
松井証券 8( 8)
JPモルガン証券 102( 2)
東海東京証券 200( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯6万9875円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万9625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯7万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
◯7万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
JPモルガン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯7万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
◯7万125円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 152( 152)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
みずほ証券 30( 30)
SMBC日興証券 30( 30)
BNPパリバ証券 156( 16)
SBI証券 21( 13)
楽天証券 11( 11)
モルガンMUFG証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
松井証券 8( 8)
JPモルガン証券 102( 2)
東海東京証券 200( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯6万9875円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯6万9625円コール
取引高(立会内)
JPモルガン証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース