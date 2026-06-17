『阪神タイガース ドンキ文字応援タオル』関西のドン・キホーテで発売へ
『阪神タイガース ドンキ文字応援タオル』が、関西エリアの一部ドン・キホーテで6月30日より発売される。
【写真多数】新登場の『イケメン熊谷のニコニコWポテト』など
株式会社ジュウロクホウイが、株式会社阪神タイガース、株式会社ドン・キホーテ監修のもとで手がけた。ドン・キホーテ店内のカラフルな手書きPOPのように、阪神タイガースのロゴと選手カラーを施した。フェイスタオルサイズで、藤川球児監督と12選手の13種類が展開される。
■商品情報
商品名：阪神タイガース ドンキ文字応援フェイスタオル（略称：阪神タイガース ドンキ文字応援タオル）
販売価格：2200円（税込）
サイズ：約34センチ×80センチ 素材：綿
種類：13種類
#22藤川監督、#0木浪選手、#1森下選手、#3大山選手、#5近本選手、#7中野選手、#8佐藤輝明選手、#12坂本選手、#13岩崎選手、#29高橋遥人選手、#35才木選手、#41村上選手、#65湯浅選手
■販売店舗
関西のドン・キホーテ（一部店舗のみ）
京都府（MEGAドン・キホーテ宇治店・ドン・キホーテ京都伏見店）、奈良県（MEGAドン・キホーテ桜井店・MEGAドン・キホーテUNY西大和店）、大阪府（MEGAドン・キホーテ深江橋店・ドン・キホーテ上本町店・MEGAドン・キホーテ弁天町店・ドン・キホーテ パウ住之江公園店・ドン・キホーテ豊中店・MEGAドン・キホーテ箕面店・MEGAドン・キホーテ茨木店・ドン・キホーテ大日店・ドン・キホーテ枚方店・MEGAドン・キホーテ交野店・ドン・キホーテ パウ石切店・MEGAドン・キホーテ松原店・ドン・キホーテ新金岡店・MEGAドン・キホーテ和泉中央店・MEGAドン・キホーテ岸和田店・ドン・キホーテりんくう店）、和歌山県（MEGAン・キホーテ和歌山次郎丸店）、兵庫県（MEGAドン・キホーテ神戸本店・ドン・キホーテ西宮店・ドン・キホーテ伊丹店・MEGAドン・キホーテ姫路広畑店・ドン・キホーテ加古川店）以上26店舗
発売・販売：株式会社ジュウロクホウイ
（C）阪神タイガース（C）16directions inc.
※画像は実際の商品とは多少異なる場合あり
【写真多数】新登場の『イケメン熊谷のニコニコWポテト』など
株式会社ジュウロクホウイが、株式会社阪神タイガース、株式会社ドン・キホーテ監修のもとで手がけた。ドン・キホーテ店内のカラフルな手書きPOPのように、阪神タイガースのロゴと選手カラーを施した。フェイスタオルサイズで、藤川球児監督と12選手の13種類が展開される。
商品名：阪神タイガース ドンキ文字応援フェイスタオル（略称：阪神タイガース ドンキ文字応援タオル）
販売価格：2200円（税込）
サイズ：約34センチ×80センチ 素材：綿
種類：13種類
#22藤川監督、#0木浪選手、#1森下選手、#3大山選手、#5近本選手、#7中野選手、#8佐藤輝明選手、#12坂本選手、#13岩崎選手、#29高橋遥人選手、#35才木選手、#41村上選手、#65湯浅選手
■販売店舗
関西のドン・キホーテ（一部店舗のみ）
京都府（MEGAドン・キホーテ宇治店・ドン・キホーテ京都伏見店）、奈良県（MEGAドン・キホーテ桜井店・MEGAドン・キホーテUNY西大和店）、大阪府（MEGAドン・キホーテ深江橋店・ドン・キホーテ上本町店・MEGAドン・キホーテ弁天町店・ドン・キホーテ パウ住之江公園店・ドン・キホーテ豊中店・MEGAドン・キホーテ箕面店・MEGAドン・キホーテ茨木店・ドン・キホーテ大日店・ドン・キホーテ枚方店・MEGAドン・キホーテ交野店・ドン・キホーテ パウ石切店・MEGAドン・キホーテ松原店・ドン・キホーテ新金岡店・MEGAドン・キホーテ和泉中央店・MEGAドン・キホーテ岸和田店・ドン・キホーテりんくう店）、和歌山県（MEGAン・キホーテ和歌山次郎丸店）、兵庫県（MEGAドン・キホーテ神戸本店・ドン・キホーテ西宮店・ドン・キホーテ伊丹店・MEGAドン・キホーテ姫路広畑店・ドン・キホーテ加古川店）以上26店舗
発売・販売：株式会社ジュウロクホウイ
（C）阪神タイガース（C）16directions inc.
※画像は実際の商品とは多少異なる場合あり