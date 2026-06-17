「朝、顔がすっきりしない…」40代以降が見直したい“寝る前の習慣”
朝、鏡を見たときに「顔がすっきりしない」と感じることはありませんか？40代以降は、睡眠や食事、生活リズムの変化などによって、朝、顔がすっきりしないと感じる日が増えることも。もちろん原因はひとつではありませんが、寝る前の過ごし方を見直すことで、翌朝の過ごしやすさにつながりやすいでしょう。今回は、40代・50代が見直したい“寝る前の習慣”について解説します。
寝る直前まで食べていない？
仕事や家事で忙しいと、夕食や間食が遅い時間になることもあるはず。もちろん毎日完璧にする必要はありません。ただ、寝る直前まで食べる習慣が続くと、翌朝に体や顔がすっきりしないと感じる人もいます。
夜の水分補給を避けすぎていない？
朝のむくみや顔の重たさが気になると、夜は水分を控える人もいます。しかし、水分補給を極端に減らす必要はありません。
大切なのは、一度にたくさん飲むことではなく、日中からこまめに水分を取ること。夜の水分補給を極端に控えるより、日中から無理なく水分を取ることを意識してみましょう。
寝る前までスマホを見ていない？
ベッドに入ってから動画やSNSを見る習慣が続いている人も少なくありません。眠る直前まで情報に触れていると、気持ちの切り替えが難しくなることがあります。
寝る前は照明を少し落とし、読書やストレッチなど、ゆったり過ごす時間を作るのがおすすめ。体と気持ちを休息モードへ切り替えることが、翌朝の顔や体のコンディションにつながります。
朝、顔がすっきりしないと感じる背景には、寝る前の過ごし方が関係していることも。食事や水分補給、眠る前の習慣を少し見直すだけでも、朝のむくみや顔のコンディションは変わりやすくなります。その積み重ねが、気持ちよく１日を始めるための助けになるかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的な健康・美容情報をもとに編集部が構成しています ※体調や症状には個人差があります。気になる症状がある場合は医療機関にご相談ください
🌼夜の過ごし方で太りやすさが変わる？大人世代が見直したい「NG習慣」