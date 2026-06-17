17日朝、石川県小松市の山あいで、80代の男性がクマに襲われ大けがをしました。石川県内のクマによる人身被害はおととし10月以来。男性が襲われる瞬間を目撃した住民が、緊迫の一部始終を語りました。



テレビ金沢・中田 智輝 記者：

「あちらには、クマが降りてきたとみられる足跡があります」

のり面に残る大きな足跡。



17日朝、出没したクマがつけたものとみられています。



小松市や消防によりますと、17日午前6時ごろ、小松市岩渕町の白山神社付近を散歩していた80代の男性がクマに襲われました。





男性は、頭や顔などを引っかかれる重傷。命に別条はありませんでしたが、近くの住民がその緊迫の一部始終を目撃していました。

■目撃した住民：

「だれかが歩いてるなと思っているうちに、黒い生き物がその人とじゃれいるのかなと思った。初めね。だけど、山へまた駆け上がって降りてきて、またバーンと(攻撃)した。『これはクマや、お父さんクマや』っていって」



現場は、小松市内の山あいにある農道。わずか50メートル先には住宅地が…

1キロほど離れた場所には小学校もあるエリア。



クマは一度、男性を襲った後いったん山へ上がり、すぐに戻ってきたといいます。



■目撃した住民：

「山上がってすぐ降りてきた。素早い、バーッと降りてきて。バーンと(攻撃)して、それでまた山上がっていった」「顔や手やらやれて、そこに倒れたまま、だから救急車に来てもらって」



石川県内でおととし10月以来となるクマによる人身被害。

これを受け、近くの小学校では、子どもたちが保護者と一緒に下校する姿が…



■保護者は：

「危ないんで、子どもに危険が及ばないように」

「ここまで来たなと思って、自分のところに起こらない事故だと思っていたから、テレビの中だけで」

ことしに入って4月から急増している石川県内のツキノワグマの目撃情報。5月は58件までに増え、過去20年間で2番目に多いペースで推移しています。



クマの生態を研究する専門家は…



■石川県立大学・大井 徹 教授：

「6月、7月というのは1年を通してみてもクマが活発な時期なので、人目につきやすいところにクマが出やすい。イヌもそうですが、逃げるものを追いかける。さらに攻撃本能を呼び覚まされて事故に至る場合が多いです」

そして、万一襲われた場合の対応については…



■石川県立大学・大井 徹 教授：

「クマに攻撃されてしまった場合、クマの攻撃の多くは頭部に集中します。頭、顔、首筋。顔面とそれとお腹の部分を守って、両手を後ろ手にして首筋を守る。そういう姿勢が効果的だというふうに考えられています」



こうした中、石川県は17日、緊急の会議を開き、去年より10日早く「ツキノワグマ出没注意情報」を発表しました。



県では、早朝や夕方、夜間の山林近くでの散歩やジョギングを控えるよう呼び掛けています。

