THE MODSが、10年ぶりとなるオリジナルアルバム『REVOLVER 45』を本日リリースした。

本作は、大きな節目となる45周年のアニバーサリーに自分たちの軌跡を振り返り、その溢れる思いを作品に反映させているという。そこにはファンへの感謝の気持ちも垣間見られる。

そして本作は、常に現在進行形を貫いてきたTHE MODSが2026年にたどり着いた現在地でもある。収録されている全11曲は、ルーツミュージックへの敬愛の念と多彩なアプローチが施された彼らの新境地も感じられる仕上がりになっているとのことだ。

また、同作を携えての45周年集大成ツアー＜THE MODS 45TH ANNIVERSARY LIVE “REVOLVER 45″＞の開催が決定したので、こちらもぜひチェックしていただきたい。

◾️アルバム『REVOLVER 45』

2026年6月17日（水）リリース

品番：RHCA-41 価格：3,300円（税込）

発売元：ROCKAHOLIC Inc.

販売元：SPACE SHOWER NETWORKS INC. ▼収録内容

1.CRAZY HOT SUMMER ’79

2.HURRICANE HURRICANE (ALBUM MIX)

3.BIG TOWN CRIME

4.CHEERS FOR TEARS

5.KICK YOUR ASS

6.路地裏の奇跡 (BACKYARD LOVE)

7.NB7

8.GUN SMOKE FLAVOR

9.I’M SO GLAD

10.地下室のバックビート

11.ROCK OR NOTHING

◾️＜THE MODS 45TH ANNIVERSARY LIVE “REVOLVER 45″＞

2026年

10/3（土）浜松 窓枠

10/10（土）金沢 EIGHT HALL

10/17（土）熊本 B.9 V1

10/24（土）岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

10/31（土）川崎 CLUB CITTA’

11/7（土）札幌 PENNY LANE 24

11/14（土）仙台 PIT

11/23（月・祝）名古屋 DIAMOND HALL

11/28（土）大阪 なんばHatch

12/5（土）福岡 UNITEDLAB

12/12（土）東京 Shibuya LOVEZ スタンディング 7,800円（税込・会場によりドリンク代別途・未就学児入場不可）

チケット発売：9/5（土）

◾️オールタイムリクエストベストアルバム『SMOKIN’ GUN 〜Forever Hits：Fan Edition 45〜』

2026年5月27日（水）リリース

品番：MHCL31271〜4 価格：16,500円（税込）

仕様：Blu-spec CD2仕様CD3枚、Blu-ray Disc1枚、4枚組、オリジナルBOX仕様

発売元・販売元：Sony Music Labels Inc. ▼収録内容

＜Disc1＞

1.不良少年の詩(SONG FOR JOHN SIMON RICHIE AND US)

2.ALL BY MYSELF

3.LET’S GO GARAGE

4.激しい雨が

5.TEENAGE BLUE

6.ONE MORE TRY

7.GOOD FELLOWS

8.壊れたエンジン

9.SHADE OF THE MOON

10.ロックをトメルナ

11.BLUE RESISTANCE

12.夜のハイウェイ

13.CRAZY BEAT

14.GARAGE WONDERLAND

15.LOOSE GAME

＜Disc2＞

1.NAPALM ROCK

2.ゴキゲンRADIO

3.GANG ROCKER

4.他に何が

5.ロメオとジュリエット

6.JUST SAY FUCK NO

7.GO-STOP BOOGIE

8.名も無き者

9.HONEY BEE

10.UNDER THE GUN〜市街戦〜

11.崩れ落ちる前に

12.TOMORROW NEVER COMES (WARNING FOR KIDS)

13.BABY BLUE

14.NO REACTION

15.TIME WAITS BY YOUR SIDE

16.ROCKAWAY

＜Disc3＞

1.PRISONER (野獣を野に放て)

2.HEY!! TRAVIS

3.SHE’S THE C

4.KID WAS・・・(HANDS UP)

5.TWO PUNKS

6.COME ON DOWN / We are THE MODS

7.バラッドをお前に

8.KILL THE NIGHT

9.今夜決めよう

10.Keep Your Finger Free

11.LIVE WITH ROCK’N’ROLL

12.STAY CRAZY

13.涙のワンウェイ

14.HURRICANE HURRICANE

＜Disc4＞Blu-ray Disc

JUNK YARD TOUR ’99@CLUB CITTA’ KAWASAKI（1999/10/25）

1.HONEY HUSH

2.SWITCHBLADE JACK

3.MONDO CHINA

4.READY STEADY GO

5.PRETTY VACUNT

6.壊れたエンジン

7.VIBRATION DRIVE

8.JUST SAY FUCK NO

9.LOOSE GAME

10.TWO PUNKS

-Special Movie-

11.STAY CRAZY

12.HURRICANE HURRICANE

◾️＜THE MODS ILLEGAL EVENT 2026 “ONE TIME ROLL”＞

2026年6月21日（日）福岡 UNITEDLAB ▼出演

THE MODS

opening act：KOZZY IWAKAWA (THE MACKSHOW・THE COLTS) ▼AfterParty DJ

T.Moriyammer

KIKO

KOZZY IWAKAWA (THE MACKSHOW・THE COLTS)

YAMA-CHANG & JOHNNY (THE COLTS) ＜LIVE＞ 開場15:30 / 開演16:30

＜AfterParty＞ 20:00 start ▼前売チケット料金

＜LIVEのみ＞全自由 8,000円（消費税込・ドリンク代別途・未就学児入場不可）

＜LIVE＋AfterParty＞全自由 11,000円（消費税込・ドリンク代別途・18歳以下入場不可）

※AfterParty参加券のみの販売は行いません。 プレイガイド発売：5月30日（土） 問）BEA

092-712-4221 (平日12:00〜16:00)