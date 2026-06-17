パク・ユチョン、日本3rdミニアルバム『slide』リリースイベントを7ヵ所で開催決定
パク・ユチョンが7月1日、日本3rdミニアルバム『slide』をリリースする。同作品のリリース記念イベントが開催されることが決定した。
リリース記念イベントは、6月25日の東京・HMV&BOOKS SHIBUYAを皮切りに、7月5日の東京・カメイドクロックまで関東近郊全7ヵ所で行われる。
また、12月17日には自身最大キャパシティとなる東京国際フォーラムホールAにてコンサートを開催することも決定している。
■PAKU YUCHUN 日本3rdミニアルバム『slide』
2026年7月1日(水)発売
【初回限定盤 (CD＋豪華フォトブック)】
YZCW-2013 \4,400(税込)
※スリーブケース仕様
【通常盤 (CD)】
YZCW-2014 \2,750(税込)
▼収録曲 ※初回限定盤・通常盤共通
01.Butterfly
02.Free Tonight
03.ZONE
04.153cm
05.ためらい
06.Buttefly-Instrumental-
07.Free Tonight-Instrumental-
08.ZONE-Instrumental-
09.153cm-Instrumental-
10.ためらい-Instrumental-
■ミニアルバム『slide』リリースイベント
6月25日(木) 東京・HMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース
1部：16:00〜トークショー
17:00〜ハートタッチ会(撮影可能)
2部：18:30〜トークショー
19:30〜ハートタッチ会(撮影可能)
6月30日(金) 埼玉・イオンモール川口前川1Fサウスコート
1部：15:30〜
2部：18:00〜
7月01日(水) 東京・光が丘IMA 光の広場
1部：15:00〜
2部：18:00〜
7月02日(木) 東京・イオンモールむさし村山 1Fセンターコート
1部：15:00〜
2部：18:00〜
7月03日(金) 東京・ららぽーと豊洲
1部：未定
2部：未定
7月04日(土) 東京・汐留シオサイト 地下歩道特設ステージ
1部：12:00
2部：15:00
7月05日(日) 東京・カメイドクロック カメクロコート
1部：12:00
2部：15:00
■＜PARK YUCHUN CONCERT 2026 (仮)＞
12月17日(木) 東京国際フォーラムホールA
open17:00 / start18:00
▼チケット
全席指定\13,000(税込)
学生席\6,500(税込)
URL：https://pyc-yuniverse.jp/
関連リンク
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