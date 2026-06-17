『スター・ウォーズ』最新作が興収25億円・動員150万人突破 グローグー人気で応援上映開催
『スター・ウォーズ』シリーズ最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、興収25億円、観客動員150万人を突破。これを記念して、グローグー応援上映会の開催が決定した。
【写真】賞金稼ぎマンダロリアン＆強大なフォースを秘めたグローグー
5月22日に公開を迎えた本作は、初週から全世界No.1、全米No.1、日本No.1の大ヒットスタートを記録し、その勢いのまま日本では3週連続No.1を獲得。7年ぶりの『スター・ウォーズ』劇場最新作として、シリーズファンはもちろん、これまで『スター・ウォーズ』に触れてこなかった新規ファンからも大きな支持を集めている。
公開から4週目を迎えたが、その快進撃は続いており、ついに興行収入25億1170万2807円、観客動員150万7608人を記録。2018年公開の映画『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』の興行収入21.4億円を突破した。世界興行収入は3億1517万6654ドル（約505億1730万2044円／1ドル＝160円換算。Box Office Mojo調べ、6月16日時点）を記録しており、『スター・ウォーズ』旋風は今なお拡大を続けている。
本作の大ヒットを語るうえで欠かせない存在となっているのが、“銀河一キュート”なグローグーだ。大きな瞳でマンダロリアンを見つめる姿や、小さな体で懸命に頑張る仕草はもちろん、本作で描かれるマンダロリアンとの深い絆、そして“守られる存在”だったグローグーが、今度はマンダロリアンを“守る”ために成長する姿が、多くの観客の心を掴み続けている。
現在も“銀河一キュート”なグローグーの人気は衰えを知らない。SNSではグローグーに夢中になるファンが増え続けているほか、ロッタ・ザ・ハットやエンボらを描いたイラストや創作アートも数多く投稿され、“グローグー現象”はますます広がりを見せている。
その人気はグッズ展開にも波及しており、グローグーやマンダロリアン関連アイテムを求めるファンが続出。池袋PARCOで開催中の期間限定ストア「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」には現在も多くの来場者が訪れ、休日には長蛇の列ができる盛況ぶりを見せている。再入荷商品がその日のうちに完売することもあるなど、その勢いはとどまるところを知らない。
さらに、スター・ウォーズ公式YouTubeや公式SNSで公開された、グローグーが日本の回転寿司やそばを楽しむ特別映像も話題を集めており、公式YouTubeでの総再生回数は100万回を突破した。
また、公式SNSでは、激戦を乗り越えたグローグーをマッサージでねぎらう映像も公開。食べ物に夢中になる姿とはひと味違う愛らしさを見せるグローグーに、多くのファンが魅了されている。
今回、本作の大ヒットを記念して、6月17日にグランドシネマサンシャイン池袋と109シネマズ大阪エキスポシティにて、IMAX（R）グローグー応援上映会が開催されることが決定した。発声やコスプレに加え、グッズやペンライトなどの応援アイテムの持ち込みも可能。
すでに両劇場ともチケットは完売しているが、この応援上映をきっかけに、『スター・ウォーズ』の新規ファンやグローグーファンがさらに増え、一層の盛り上がりを見せそうだ。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は公開中。
【写真】賞金稼ぎマンダロリアン＆強大なフォースを秘めたグローグー
5月22日に公開を迎えた本作は、初週から全世界No.1、全米No.1、日本No.1の大ヒットスタートを記録し、その勢いのまま日本では3週連続No.1を獲得。7年ぶりの『スター・ウォーズ』劇場最新作として、シリーズファンはもちろん、これまで『スター・ウォーズ』に触れてこなかった新規ファンからも大きな支持を集めている。
本作の大ヒットを語るうえで欠かせない存在となっているのが、“銀河一キュート”なグローグーだ。大きな瞳でマンダロリアンを見つめる姿や、小さな体で懸命に頑張る仕草はもちろん、本作で描かれるマンダロリアンとの深い絆、そして“守られる存在”だったグローグーが、今度はマンダロリアンを“守る”ために成長する姿が、多くの観客の心を掴み続けている。
現在も“銀河一キュート”なグローグーの人気は衰えを知らない。SNSではグローグーに夢中になるファンが増え続けているほか、ロッタ・ザ・ハットやエンボらを描いたイラストや創作アートも数多く投稿され、“グローグー現象”はますます広がりを見せている。
その人気はグッズ展開にも波及しており、グローグーやマンダロリアン関連アイテムを求めるファンが続出。池袋PARCOで開催中の期間限定ストア「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」には現在も多くの来場者が訪れ、休日には長蛇の列ができる盛況ぶりを見せている。再入荷商品がその日のうちに完売することもあるなど、その勢いはとどまるところを知らない。
さらに、スター・ウォーズ公式YouTubeや公式SNSで公開された、グローグーが日本の回転寿司やそばを楽しむ特別映像も話題を集めており、公式YouTubeでの総再生回数は100万回を突破した。
また、公式SNSでは、激戦を乗り越えたグローグーをマッサージでねぎらう映像も公開。食べ物に夢中になる姿とはひと味違う愛らしさを見せるグローグーに、多くのファンが魅了されている。
今回、本作の大ヒットを記念して、6月17日にグランドシネマサンシャイン池袋と109シネマズ大阪エキスポシティにて、IMAX（R）グローグー応援上映会が開催されることが決定した。発声やコスプレに加え、グッズやペンライトなどの応援アイテムの持ち込みも可能。
すでに両劇場ともチケットは完売しているが、この応援上映をきっかけに、『スター・ウォーズ』の新規ファンやグローグーファンがさらに増え、一層の盛り上がりを見せそうだ。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は公開中。