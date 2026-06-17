伝説のHIP HOPイベント＜熱帯雨林＞開催決定
今年活動30周年を迎えるLAMP EYEが、日本HIP HOPシーンの創世記を支えたキングギドラとライムスターをゲストに迎え、8月8日にCLUB CITTA’ にて＜熱帯雨林＞を開催することが決定した。出演は、LAMP EYE・RHYMESTER・キングギドラ。
さらに、LAMP EYEは6月26日に新曲「UP HILL BATTLE」を配信リリースする。
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◾︎RINOコメント
調子はどうだい
いかした兄弟
6月26日に新曲LAMP EYE「UP HILL BATTLE」をリリースします
是非チェックして下さい
証言を発表した平成8年から30年の時を経て、令和8年8月8日にクラブチッタ川崎で熱帯雨林を開催します
黎明期から切磋琢磨してきた
盟友キングギドラとライムスターも参戦決定
熱い夜になる事間違いなし
90年代当時の風を感じに遊びに来て下さい
千栄。
LAMP EYE/RINO
◾︎DJ YAS コメント
6月26日に新譜LAMP EYE「UP HILL BATTLE」がリリースされます。そして8月8日は川崎チッタで熱帯雨林。どちらも楽しみにしていてください。
LAMP EYE/DJ YAS
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＜熱帯雨林＞
開催日時：2026年8月8日（土）OPEN:17：00/START:18:00
会場 ：クラブチッタ川崎
出演：LAMP EYE / キングギドラ / RHYMESTER
チケットeプラスにて先行発売中
チケット：https://x.gd/KnXka
席種・料金
オールスタンディング：￥8,800
サービス料：￥550