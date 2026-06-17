今年活動30周年を迎えるLAMP EYEが、日本HIP HOPシーンの創世記を支えたキングギドラとライムスターをゲストに迎え、8月8日にCLUB CITTA’ にて＜熱帯雨林＞を開催することが決定した。出演は、LAMP EYE・RHYMESTER・キングギドラ。

さらに、LAMP EYEは6月26日に新曲「UP HILL BATTLE」を配信リリースする。

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◾︎RINOコメント

調子はどうだい

いかした兄弟

6月26日に新曲LAMP EYE「UP HILL BATTLE」をリリースします

是非チェックして下さい

証言を発表した平成8年から30年の時を経て、令和8年8月8日にクラブチッタ川崎で熱帯雨林を開催します

黎明期から切磋琢磨してきた

盟友キングギドラとライムスターも参戦決定

熱い夜になる事間違いなし

90年代当時の風を感じに遊びに来て下さい

千栄。

LAMP EYE/RINO

◾︎DJ YAS コメント

6月26日に新譜LAMP EYE「UP HILL BATTLE」がリリースされます。そして8月8日は川崎チッタで熱帯雨林。どちらも楽しみにしていてください。

LAMP EYE/DJ YAS

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＜熱帯雨林＞

開催日時：2026年8月8日（土）OPEN:17：00/START:18:00

会場 ：クラブチッタ川崎

出演：LAMP EYE / キングギドラ / RHYMESTER

チケットeプラスにて先行発売中

チケット：https://x.gd/KnXka

席種・料金

オールスタンディング：￥8,800

サービス料：￥550