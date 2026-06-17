中島美嘉が、本日リリースしたニューシングル「光」のMVを公開した。

「光」は、放送中のTVアニメ『淡島百景』のエンディング主題歌として書き下ろされた楽曲。迷いながらも前へ進む人の背中をそっと照らすような、希望に満ちたメッセージが込められた作品になっているという。

MVでは、光と影が交錯する抽象的な映像で幕を開ける。優雅でコンテンポラリーな身体表現で中島を中心に舞い、「光」の存在である中島をダンサーたちが取り囲む。ドラマチックに展開するライティングのなか、やがて多幸感に満ちたポジティブな高揚感をも感じさせる本作品は、光と影のコントラストで「光」という楽曲世界を体現した映像に仕上がっているとのことだ。

https://youtu.be/POgh6JpF8GM

◾️TVアニメ『淡島百景』 ▼放送情報

志村貴子が送る文化庁メディア芸術祭優秀賞受賞歌劇学校青春グラフィティ

TVアニメ「淡島百景」2026年4月よりフジテレビほかにて放送中。 ▼INTRODUCTION

淡島（あわじま）歌劇学校には、

舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる。

ミュージカルスターに憧れて入学した、新入生の若菜。

親友の思いを背負って学び続ける、寮長の絹枝。

圧倒的な存在感を放つ、美しき特待生の絵美。

彼女に憧れ、妬み、視線を求め続けた桂子とその家族――。

彼女たちのかけがえのない日々が、

人物の視点を変え、交錯しながらゆるやかに繋がっていく。

今を生きる少女たちの、

瑞々しく鮮烈な青春グラフィティ。 ▼STAFF

原作：志村貴子（『淡島百景』太田出版）

監督：浅⾹守生

キャラクターデザイン：濱田邦彦

シリーズ構成：中⻄やすひろ

美術監督：中村豪希

色彩設計：大野春恵

撮影監督：酒井淳子

音楽：小畑貴裕

アニメーション制作：マッドハウス ▼CAST

田畑若菜：中林新夏

竹原絹枝：大地 葉

上田良子：茅野愛衣

岡部絵美：藤原夏海

伊吹桂子：恒松あゆみ

◾️ライブ情報

2026年6月21日（日）大阪・NHK大阪ホール

開場17:00 開演18:00

【お問い合わせ】サウンドクリエーター：06-6357-4400（平日 12:00〜15:00） 2026年9月26日（土）東京・LINE CUBE SHIBUYA

開場17:00 開演18:00

【お問い合わせ】ホットスタッフ・プロモーション：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）