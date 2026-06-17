サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんの妻で、２４年８月に第３子を出産したタレント・丸高愛実の近影に注目が集まっている。

丸高は１７日に自身のインスタグラムを更新し、近影を披露。白のキャミソール姿のミディアムショットや、ブルーのスパンコールがちりばめられたセットアップに白のジャケットを羽織った全身ショットを公開した。

この投稿に夫・柿谷が反応し、「１枚目 化粧終わりにどう？と聞いてくる時。 ２枚目 適当に答えないでの前。 ３枚目 いつも可愛いねと言われた後 ４枚目 もっかい言って？の顔 ５枚目 この服に合う服着てよ？の顔 ６枚目 冗談ですやんの顔 ７枚目 アップで撮るならニキビ隠さないと。 ８枚目 これで見えないわね。以上、柿谷解説員でした」と“解説”のコメント。

ファンからは「撃ち抜かれる美しさ」「どんどん綺麗になっていく」「何でそんなに綺麗なの？かわいいの？」などのほか、「柿谷っちの解説で全てもってかれた笑笑笑笑笑笑」「むしろそれにしか見えんくなったやん！笑」「柿谷っちの解説さすが おもしろすぎ笑」「曜一朗さんの解説、最高。神解説」と柿谷の“解説”に対しても反響が寄せられている。