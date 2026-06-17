【独占コメント到着】LAMP EYE・RHYMESTER・キングギドラがクラブチッタ川崎に集結。伝説のHIPHOPイベント「熱帯雨林」開催決定

「証言」のリリースから30年。今年活動30周年を迎えるLAMP EYE（ランプアイ）が、日本Hip Hopシーンの創世記を支えたRHYMESTER（ライムスター）とキングギドラをゲストに迎え、2026年8月8日（土）、CLUB CITTA’（クラブチッタ）にて「熱帯雨林」を開催することが決定した。

今回のイベントでは、LAMP EYE・RHYMESTER・キングギドラという日本HIPHOPシーンを築き上げてきた重鎮たちが一堂に集結。新たな歴史を刻み、当時の熱気を再現する。

なお、LAMP EYEは6月26日（金）に新曲「UP HILL BATTLE」を配信することが決定。今後の展開にも注目だ。

LAMP EYE

RHYMESTER

【LAMP EYE RINO・DJ YAS コメント】

キングギドラ

◆RINO

調子はどうだい平成8年に「証言」を発表してから30年気付けば長い時間が流れました順風の日もあれば思うように進めない日もありましたそれでも流されることなくそれぞれの海を泳ぎ続けてきました30年という時間を重ねても、地平線、いや、水平線の先を見続けています

6/26、LAMP EYEシングル「UPHILL BATTLE」この曲はそれぞれの海を泳ぎ続けた先で見えた景色のひとつですこれまで泳いできた海とまだ見ぬ海への想いを込めましたぜひチェックしてみて下さい

2026年8月8日CLUB CITTA’ 川崎「熱帯雨林」が開催します90年代から日本のヒップホップシーンを切り拓いてきた仲間たちが集結します同じ空間でLAMP EYE、キングギドラ、RHYMESTER、が描く景色とサウンドを感じてもらえたら嬉しいです過去を懐かしむだけじゃない今という時を、思いっきり楽しむ一夜です30年の時を経た今だからこそ鳴らせる音があるステージの上もフロアも、それぞれの人生と時間が交差する特別な夜になるはずです一緒に最高の景色を見られたら嬉しいです会場で会えるのを楽しみにしています

千栄。LAMP EYE/RINO ◆DJ YAS

音は続いています。6月26日に新譜LAMP EYE「UP HILL BATTLE」、8月8日に熱帯雨林。ぜひ遊びに来てください。

LAMP EYE/DJ YAS

【開催概要】

「熱帯雨林」開催日時：2026年8月8日（土）OPEN 17:00／START 18:00会場：クラブチッタ川崎出演：LAMP EYE／RHYMESTER／キングギドラ

チケットeプラスにて先行発売中https://x.gd/KnXka

席種・料金オールスタンディング：8800円サービス料：550円