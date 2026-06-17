『学園アイドルマスター』を題材とした「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」が、6月19日より順次発売されることが発表された。1回850円（税込）で、ローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで取り扱われる。オンライン販売は6月19日11時より開始予定。

【画像あり】描き下ろしビジュアルはケーキをモチーフ ラインナップ一覧

今回のラインナップは、A賞からC賞までを「1/7 Gracemaster」シリーズのフィギュアが占める。A賞は花海咲季、B賞は月村手毬、C賞は藤田ことねで、いずれも1/7スケールサイズ、細部までこだわった造形と繊細な彩色によりアイドル衣装姿が立体化されている。サイズはA賞・B賞が約22cm、C賞が約21cm。

D賞は「描きおろし ビジュアルファンブック」で、A4サイズの本書にはアイドル13人の一番くじ描きおろしイラストと設定資料が収録され、Part5のイラストを一冊で楽しめる構成となっている。

E賞は「描きおろし クリアポスター」（A3サイズ・全4種／選べる）で、イラストのケーキモチーフごとに4種類が用意される。F賞は「描きおろし アクリルキーホルダー」（約9.5cm・全13種／選べる）、G賞は「描きおろし アクリルスタンド」（約9cm・全13種／選べない）で、G賞の台座はイラストモチーフのケーキデザインが採用されている。

ラストワン賞には「月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」（約22cm）が用意される。最後の1個を引いた人が手にすることができる賞品で、B賞同様にアイドル衣装姿を立体化したものとなっている。

あわせて「ダブルチャンスキャンペーン」も実施される。対象は「月村手毬 フィギュア 1/7 Gracemaster ラストワンVer.」で、当選数は30個（店頭とオンライン販売の合算）。キャンペーン期間は発売日から9月末日まで。当選は1人につき1回まで。

（文＝リアルサウンドテック編集部）