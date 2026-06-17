サントリービバレッジ＆フードは、推し活体験サービス『TAG-LIVE!』の新たな展開として、デジタルコンテンツをその場でアクリルカードに印刷・提供する自販機型サービス『TAG-LIVE! CARD』を6月17日より開始することを発表した。

【画像あり】「MyGO!!!!!」「すとぷり」「学マス」とのコラボ情報も サービス内容

あわせて、既存サービス『TAG-LIVE! LABEL』に“推しボイス自販機”機能を追加するほか、全国の自販機を活用してコンテンツ公式グッズを販売する新サービス『TAG-LIVE! MART』も展開する。

『TAG-LIVE!』は、2023年より展開されているオリジナルラベル缶提供サービス『TAG-LIVE! LABEL』を中心に、推し活体験をその場で形にする取り組みを進めてきたサービスとなる。

新サービス『TAG-LIVE! CARD』は、デジタルコンテンツをその場で高精細なアクリルカードとして生成・提供するもの。ライブイベントやスポーツ観戦など、最も熱量が高まる瞬間に合わせてタイムリーに商品を提供できる点が最大の特徴となる。例えば、ライブ公演後にその映像を瞬時にデータ化・アップロードすることで、機材があればどこでもアクリルカードとして提供できる仕組みだ。

7月11日からは、アニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』に登場する5人組ガールズバンド「MyGO!!!!!」とのコラボレーション企画を実施。『MyGO!!!!! 9th LIVE「つなぎ目の向こうに」』のライブキービジュアルを用いたオリジナルアクリルカードを、全国の自販機を通じて提供する。

『TAG-LIVE! LABEL』は、自販機を通じてオリジナルラベル缶を全国のファンに届ける推し活サービス。2023年のサービス開始以降、年間200を超えるコンテンツとの取り組みを実施してきた。今回、ボタンを押すと推しの声や音楽が再生される“推しボイス自販機”機能を追加し、購入体験の中に“推しとの接触”を感じられる仕様へと進化させる。

6月17日からの本格提供開始に合わせて、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」とのコラボレーション企画を実施。同サービスとして初めて、商品選択時に楽曲が流れる自販機を全国約100の商業施設で展開する。結成10周年を迎えた「すとぷり」のオリジナルラベル缶に加え、“推しボイス機能”を活用する。

もう一つの新サービス『TAG-LIVE! MART』は、全国の自販機を活用してコンテンツの公式グッズをファンに届けるサービス。従来のポップアップストアでは限られたエリアでしか展開できなかったが、自販機を通じて全国同時展開を可能にする。運営人員や在庫管理の負荷を抑えられる点も特徴だ。

6月30日からは、『アイドルマスター』シリーズ最新作「学園アイドルマスター」とのコラボレーション企画を実施。描き下ろしデザインを使用したアクリルスタンドや缶バッジなど多彩なグッズを、商業施設の自販機を通じて全国の“プロデューサー”に届ける。

また、今回の新サービス展開に伴い、「第19回 コンテンツ東京／第19回 ライセンシングジャパン」に出展する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）