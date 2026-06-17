ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』の追加情報が公開された。メインコンテンツ「ドラゴンクエストVR RIDE」の体験内容や、新たな展示コンテンツ2種、会場内で販売されるオリジナルグッズの全ラインナップが明らかになっている。

【画像あり】VRコンテンツの様子やオリジナルグッズなど解禁された情報一覧

本イベントは、東北新社とスクウェア・エニックスが共催するもの。7月17日から9月6日まで、東急プラザ原宿「ハラカド」の4階MAZEと2階COVERで開催される。2027年初春には大阪での開催も予定されている。

メインコンテンツの没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」では、ダイナミックに揺れるシートでキラーパンサーに乗り草原を駆け抜ける疾走感や、森の中で襲いかかってくるモンスターをかいくぐる回避アクション、特殊効果による実際の風を受けながら広大な空を飛行する爽快感など、臨場感あふれる体験が用意されている。

あわせて発表された新たな展示コンテンツは「ラーの鏡」と「ドキドキ宝箱」の2種。「ラーの鏡」は、フェイストラッキング技術を活用し、覗き込むと自分の姿がモンスターとなって映し出されるコンテンツで、最後にはそのモンスターにちなんだ内面も映し出される。「ドキドキ宝箱」は、洞窟で発見した宝箱を開け、中身を確かめる体験型展示となっている。

会場内では「ドラゴンクエスト40周年記念どうぐや」が出店され、オリジナルグッズや40周年記念グッズを販売する。ラインナップには公式図録（3,980円）、スライムなりきりマスコットぬいぐるみ（キラーパンサー／モーモン 各2,200円）、冒険の書 開閉ピンズ（DQI～DQXIの全11種 各1,800円）、キービジュアルアクリルブロック（2,640円）のほか、くさむらかくれんぼTシャツ、まもののむれがあらわれた！ブラックTシャツ、メタルモンスター バックプリントTシャツ、モンスター 蓄光Tシャツ、ミミック 開閉ポケットTシャツ、ホミータオーロラTシャツ ビッグシルエットなど、多彩なTシャツがそろう。

また、本イベントには日本HPが特別協賛として決定。「ドラゴンクエストVR RIDE」をはじめとしたコンテンツの一部にHyperXブランドの最新ゲーミングPCが使用される。使用機材と周辺機器は会場内に展示予定で、HyperXの公式Xアカウント（@HyperXjapan）では招待券やオリジナルグッズのプレゼントキャンペーンも実施される。

チケットはローチケにて販売中。全日程先着順の日時指定券で、通常チケット（会期前／会期中、平日／土日休日、大人／小人）に加え、限定特典「伝説の剣 特製ピンバッジ 3種セット」付きチケットが用意されている。8月8日から8月18日は土日休日料金が適用される。大人1名につき未就学児1名は無料で入場可能。チケット料金には「ドラゴンクエストVR RIDE」の体験（1人1回）も含まれる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）