NTTドコモは16日、「Amazonプライムデー dポイント10％還元 さらに抽選で10万ポイントがあたるキャンペーン」を開始した。期間は7月13日まで。

Amazon.co.jpでの買い物に対して10％が還元される特典と、抽選で10万ポイントが進呈される特典が用意されている。付与されるポイントはdポイント（期間・用途限定）。

参加にはキャンペーンサイトからのエントリーと、アカウントの連携が必要。エントリー・アカウント連携期間は6月16日14時～7月13日。エントリーとアカウント連携の順番は問われない。

10％還元特典

dアカウントとAmazonアカウントを初めて連携すると、7月7日～13日におけるAmazon.co.jpでの最初の買い物に対して、10％のポイントが還元される。進呈上限は500ポイント。

10万ポイント進呈特典

dアカウントとAmazonアカウントを連携のうえで、Amazon.co.jpで合計5000円以上買い物し、合計500ポイント以上のdポイントを利用すると、10万ポイントが抽選で進呈される。

キャンペーン概要