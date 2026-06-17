けさ、山形県南陽市でクマの目撃が相次ぎ、１頭が緊急銃猟で駆除されました。

【写真を見る】クマは“川を泳いでいた” けさ緊急銃猟で1頭駆除「今までは他人事…身近に来たという感じ」 県内各地きのう～きょう目撃件数20件超（山形）

県内ではきのうからきょうにかけてクマの目撃情報が２０件以上あり、市街地での目撃も多く確認されています。

畑の中を走るクマ。南陽市で撮影されました。

南陽市によりますときょう午前４時半ごろ、南陽市のＪＲ赤湯駅近くでクマ１頭が目撃されました。

クマはその後、沖郷中学校や赤湯バイパス付近などでも確認されています。

午前６時ごろには南陽市露橋で目撃されました。

■緊急銃猟で駆除 クマは川を泳いでいた

西村雛妃アナウンサー「付近住民によりますと、クマは緊急銃猟が行われる前、あちらの川を泳いでいたということです」

南陽市は、猟友会に出動を要請し、午前７時半ごろ南陽市露橋で緊急銃猟を実施し、クマ１頭を駆除しました。

西村雛妃アナウンサー「こちらが緊急銃猟が行われた場所です。あちらの少し道ができている窪みのところでクマ１頭が駆除されたということです」

クマはメスの成獣で、体長およそ１．１メートル、体重およそ５０キロでした。

今年に入って県内で緊急銃猟が行われたのは３件目です。

■きのうも近くで目撃相次ぐ 同一個体の可能性も

市によりますと、南陽市では、きのうも赤湯中学校付近などで相次いでクマが目撃されています。

クマの体長がおよそ１メートルであることや、動線などから、同一個体である可能性が高いとしています。

この付近でクマが目撃されたのは初めてだということです。

付近の住民「物々しかった。警察官が家に来て、外に出ないでくださいと言われた。今までは他人事と思っていたけど本当に身近に来たという感じ。気を付けないとと思った」

■各地で目撃相次ぐ 小学校では登下校の送迎依頼も

県内ではきのうからきょうにかけクマの目撃件数が２０件を超えています。

佐藤友美アナウンサー「山形市のみはらしの丘です。こちらでもきのう夜９時半ごろにクマ１頭が目撃されたということです。クマは、あちらの駐車場から５０メートルほど離れたこちらのヤブの中へ入っていったということです」

クマは体長およそ１．２メートルとみられ、近くを通った人が、会社駐車場を歩くクマを目撃したということです。

佐藤友美アナウンサー「クマの目撃現場からおよそ２００メートル離れた場所です。こちらには住宅街があり、奥に進むと小学校も見えます。付近では市が巡回し、警戒を呼び掛けています」

みはらしの丘小学校では、保護者にあさってまで登下校時の児童の送迎を依頼しています。

■市街地での目撃件数 去年同時期の３倍に

また、鶴岡市羽黒ではきのう午後７時ごろ道路を歩くクマが確認されました。

現場は公民館から南東方向におよそ１００メートルの場所でした。

県内では今年、今月１７日までに市街地でのクマの目撃件数が１６０件となり、去年の同じ時期の３倍を超えています。

県内には４月末からクマ出没警報が発令されています。十分警戒をお願いします。