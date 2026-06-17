思い出せたらスッキリ！ タクシーの料金がヒント、ひらがな2文字を埋めてみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、タクシーなどの料金、自然素材の音響器具、そして独特の食文化を誇る都市という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
は□□り
□□ぶえ
う□□みや
ヒント：電車やタクシーなどの公共交通機関で、最初に設定されている区間に対する最低運賃。牛や羊などの頭にある硬い突起を利用して作られた吹奏楽器。そして、関東地方に位置する、カクテルやジャズ、餃子などの長年愛される専門店がひしめく街を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「つの」を入れると、次のようになります。
はつのり（初乗り）
つのぶえ（角笛）
うつのみや（宇都宮）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、運賃の基準となる最初の区間から、牧歌的な響きを持つ歴史ある音響アイテム、さらには多くの観光客でにぎわう地方自治体までを網羅しました。日本語の面白さを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、タクシーなどの料金、自然素材の音響器具、そして独特の食文化を誇る都市という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
は□□り
□□ぶえ
う□□みや
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正解：つの正解は「つの」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つの」を入れると、次のようになります。
はつのり（初乗り）
つのぶえ（角笛）
うつのみや（宇都宮）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、運賃の基準となる最初の区間から、牧歌的な響きを持つ歴史ある音響アイテム、さらには多くの観光客でにぎわう地方自治体までを網羅しました。日本語の面白さを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)