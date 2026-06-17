2026年6月18日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
うっかりしたひと言で人を怒らせそう。口を慎しむこと。
人の長所が気になる日。ライバル意識は捨てた方がラク。
何をやってもうまくいかない低調日。頑張るより休憩が◎。
音楽に運気改善効果あり。コンサートに行くのは大賛成！
低調日。契約や約束などは失敗しがちなので見送るのが正解。
保守的なファッションが正解。派手な格好は裏目に出るかも……。
財布の中身が充実しそう。今日なら衝動買いも大正解。
物事を素早くマスターできるかも。趣味に打ち込むと吉。
気の合う友達と一緒に行動を。楽しい体験ができるはず。
有力者と親しくなれそうな日。陽気さをアピールしよう。
ドライブにツキあり。いつもと違うメンバーで行くと◎。
言いたいことはどんどん口にして。周囲から称賛の嵐になるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
うっかりしたひと言で人を怒らせそう。口を慎しむこと。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人の長所が気になる日。ライバル意識は捨てた方がラク。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
何をやってもうまくいかない低調日。頑張るより休憩が◎。
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
音楽に運気改善効果あり。コンサートに行くのは大賛成！
8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
低調日。契約や約束などは失敗しがちなので見送るのが正解。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
保守的なファッションが正解。派手な格好は裏目に出るかも……。
6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
財布の中身が充実しそう。今日なら衝動買いも大正解。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
物事を素早くマスターできるかも。趣味に打ち込むと吉。
4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
気の合う友達と一緒に行動を。楽しい体験ができるはず。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
有力者と親しくなれそうな日。陽気さをアピールしよう。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ドライブにツキあり。いつもと違うメンバーで行くと◎。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
言いたいことはどんどん口にして。周囲から称賛の嵐になるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)