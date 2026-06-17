今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年6月18日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

写真拡大

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


うっかりしたひと言で人を怒らせそう。口を慎しむこと。

11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


人の長所が気になる日。ライバル意識は捨てた方がラク。

10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


何をやってもうまくいかない低調日。頑張るより休憩が◎。

9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


音楽に運気改善効果あり。コンサートに行くのは大賛成！

8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


低調日。契約や約束などは失敗しがちなので見送るのが正解。

7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


保守的なファッションが正解。派手な格好は裏目に出るかも……。

6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


財布の中身が充実しそう。今日なら衝動買いも大正解。

5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


物事を素早くマスターできるかも。趣味に打ち込むと吉。

4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


気の合う友達と一緒に行動を。楽しい体験ができるはず。

3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


有力者と親しくなれそうな日。陽気さをアピールしよう。

2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


ドライブにツキあり。いつもと違うメンバーで行くと◎。

1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


言いたいことはどんどん口にして。周囲から称賛の嵐になるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)