石川県加賀市にあるリサイクル業者の資材置き場から給湯器や電線などおよそ380万円相当が盗まれたことがわかり、警察が窃盗事件として捜査しています。

被害にあった会社を経営する男性は犯人への怒りを口にしました。

安田商店・安田浩之社長「野積みしてあって、品目によって仕分けして置いてあった。それが全部さらわれた」

怒りをあらわにするのは、加賀市でリサイクル業・安田商店を営む安田浩之社長です。

被害の社長「ひとりや二人の作業ではないと思う、ショックが大きい」

16日午前10時ごろ、安田社長は加賀市桑原町の資材置き場に出勤した際、給湯器や電線などおよそ380万円相当が無くなっていることに気づきました。

安田商店・安田浩之社長「ひとりや二人の作業ではないと思う。おそらく最低でも3人、多ければ4〜5人で車2台で来て積んでいったという感じがする。15年近くかけてようやく貯めたものがそっくり無くなったので、ショックが大きい」

安田社長によると、犯行は13日から16日までに行われたとみられ警察に通報し、現場検証にも立ち会ったということです。

安田商店・安田浩之社長「防犯カメラを付けたが、もっと早くつけておけばよかった。盗るくらい働くなら普通に働いた方がいいと思う。それをせずに盗んで回るというのが僕らからすると理解に苦しむ」

警察は窃盗事件として捜査していて、周辺の防犯カメラの映像を解析するなど調べを進めています。

石川県内の金属盗、2025年は130件で過去最多

県警察本部によりますと、近年、金属類を狙った窃盗事件は増加傾向にあり、2025年は2020年以降で最多の130件。

2026年は5月末の時点で65件と、それを上回るペースになっています。

全国で相次ぐ金属類の窃盗事件を受け、6月1日には銅を含む金属の買い取り業者に営業の届け出や取引記録の作成・保存を義務付けた金属盗対策法が全面施行されています。