ジメジメとした季節がやってきた。6月4日に発表された気象庁の1ヵ月予報気象庁「向こう1ヵ月の天候の見通し」（6月4日発表）では、向こう1ヵ月の気温は特に西日本・東日本で降水量が多く、雨が多い割には気温が高いため、気温・湿度による“寝苦しさ”への備えが気になるタイミングだといわれている。

グンゼが実施した調査では、約7割が梅雨時期に「寝苦しい」と感じていると回答。「寝汗やムレが気になる」「夜中に目が覚める」といった悩みも多く、この時期特有の睡眠ストレスが明らかになった。人生の約4分の1を費やすといわれている睡眠。そんな重要な睡眠だが、日本人の睡眠時間は世界で最短レベルで5人に1人が睡眠に悩みを抱えていた。





アンケートツール「QiQUMO（QiQUMOのシステムを利用して調査）」を活用し、梅雨時期の寝苦しさや寝汗・ムレに関するアンケート調査を実施した（調査期間：6月3日〜6月4日、有効回答数：200、調査対象者：アンケートツール「QiQUMO」ユーザー、調査方法：QiQUMOアンケート機能）。「寝苦しい」と感じる人は計75.5％という結果になった。睡眠時の悩みの最多は「ジメジメして寝つけない」が35％であるものの、「エアコンの調整」が25％、「朝起きるとベタつく」が23％で悩みの原因はさまざまという結果だった。





また、寝苦しさでエアコンをつける日も、つけない日と同じパジャマを着ている結果も見られ、睡眠ストレスを感じてはいるものの、快眠対策としてパジャマ選びを意識している人は少ないことが分かる結果となった。