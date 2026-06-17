有隣堂は、8月3日に新刊「鉄道沿線図で読み解く 多摩・神奈川」を刊行する。

同書は、大正から昭和初期に発行された「沿線案内図」や「鳥瞰図」、明治から昭和期までの「路線図」などの多様な絵地図を通して、多摩・神奈川の鉄道路線網と郊外形成の歩みを読み解くヴィジュアル書。北の西武新宿線・青梅線から、南の東海道・京急沿線、西の箱根登山鉄道までを対象に、JR・私鉄・路面電車・トロリーバスを幅広く紹介。幻の路線や当時の街並みもたどりながら、鉄道とともに変化してきた地域の姿を浮かび上がらせる。

2022年の鉄道開業150周年を経て、鉄道の歴史や地域史、古地図に関する一般の関心は安定して高い状況が続いている。特に首都圏においては、近現代の人口増加に伴って生み出された「郊外」の成り立ちについて、歴史ファンや地図愛好者だけでなく、都市社会学の視点からも知的な興味が寄せられてきた。



「鉄道沿線図で読み解く 多摩・神奈川」イメージ

同書の主役である大正から昭和初期の「沿線案内図」は、当時の鉄道事業者が乗客や移住者を呼び込むために、最新のデザインや印刷技術を駆使して競うように発行したもの。単なる正確な地図ではなく、人々の「行ってみたい」「住んでみたい」という憧れを視覚的に表現した絵画であり、一級の歴史資料でもある。

同書は、こうした貴重な図版を数多く収録し、当時の行楽客や居住者の視点から地域の発展を立体的に追体験できる一冊として企画された。

［小売価格］1870円（税込）

［発売日］8月3日（月）

有隣堂＝https://www.yurindo.co.jp