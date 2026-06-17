お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が16日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・59）に出演。同期芸人の言動にもの申した。

この日はNSC大阪校11期生の同期で放送作家の野々村友紀子氏がゲスト出演。野々村氏が同じく同期のハリウッドザコシショウに「甘い」として話題を切り出す場面があった。

野々村氏から「厳しすぎんねんてザコシに。もうちょい優しくしたりや」と諭されるも「甘すぎるんですよ、何をやっても褒めるというか、弟扱い」とケンコバ。「（野々村氏には）男の子おらんからザコシをたぶん息子だと思ってる」と指摘した。

MCの「千原兄弟」千原ジュニアが「俺、テレビで見たんだけど。ザコシが免許取らへんみたいな」と振ると野々村氏は「そうです。お金いっぱい持っても車は乗らない。なんでなん？って言ったら“俺、やっと芸人になれたんだよ。好きでやりたかった仕事…ちょっとした事故で手放したくない”って。ええ子やん」と説明。この話を聞いていたケンコバは「しょうもない」と一蹴した。

続けて「アイツ元々車とかバイクのカルチャー興味ないのよ。そこを言わずにああいうことを言ったことに怒ってんねん。昔からみんなでレンタカー借りて回すときも“俺いい…”ってそんなヤツだったのに、それを抜きに？！」とたたみかけ。「（収録の時に）若槻千夏が後ろで“カッコイイ”って泣いてて。全部コイツのせいです」と野々村氏を指さして笑いを誘っていた。