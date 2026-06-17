「広い戸建て」の階段から滑り落ちそうになりヒヤリ！庭の手入れや掃除も限界で困っています。友人は“中古マンション”へ引っ越して快適そうですが、50代で住み替えるのは正解ですか？

50代で戸建てから中古マンションへ住み替える人が増える理由

50代は、住まいを見直しやすい時期です。子どもが独立すると、これまで家族で使っていた部屋が空き、夫婦2人で暮らすには戸建てが広く感じられることがあります。使わない部屋でも掃除や換気は必要で、庭がある場合は草取りや植木の手入れも続くため、住まいを維持する負担が少しずつ大きくなりやすいでしょう。

また、戸建ては築年数がたつにつれて、修繕の負担が増えやすくなります。例えば、屋根や外壁、水回り、給湯器などは定期的な点検や交換が必要になり、時期が重なるとまとまった出費になることもあります。

住宅ローンを完済していても、固定資産税や火災保険などの維持費は引き続きかかるため、住み続ける場合も将来の支出を見込んでおくことが大切です。

さらに、老後を考えると立地も重要です。車の運転が難しくなったとき、徒歩圏内にスーパーや病院、駅やバス停があるかどうかで暮らしやすさは変わります。そのため、生活に便利な場所の中古マンションへ住み替える人も増えています。



50代で住み替えするメリット

50代で住み替えするメリットは、日々の負担を減らしやすいことです。マンションはワンフロアで暮らせる物件が多く、階段の上り下りが少なくなります。将来、足腰に不安が出てきた場合でも、室内を移動しやすい点は安心です。

また、管理の手間が軽くなることも魅力です。戸建てでは、外壁や屋根、庭などを自分で管理し、必要に応じて業者を探して修繕を依頼しなければなりません。

一方、マンションでは、共用部分の管理や修繕を管理組合や管理会社が行うため、管理費や修繕積立金はかかるものの、自分で業者を探して手配する負担は減らせます。また、住む場所を選び直せる点も大きなメリットです。駅やスーパー、病院に近い中古マンションを選べば、車に頼らない生活へ移りやすくなります。

今は元気でも、10年後、20年後の暮らしを考えると、日常の用事を近くで済ませられる環境は心強いでしょう。50代は、まだ定年前で収入がある人も多い年代です。今の戸建てを売却し、その資金を住み替えに使えれば、老後の住居費を抑えられる可能性もあります。



50代で住み替えするデメリットと注意点

一方で、住み替えには注意点もあります。物件を購入する際は、購入費用だけでなく仲介手数料や登記費用、引っ越し代、リフォーム費用なども必要になるため、想定より負担が大きくなることがあります。そのため、物件価格だけを見て判断するのではなく、住み替えにかかる費用を総額で把握し、無理のない資金計画を立てることが大切です。

中古マンションでは、管理費と修繕積立金を毎月支払います。これらは戸建てのように必要なときだけ支払う費用ではなく、住んでいるかぎり継続してかかる費用です。

そのため、年金生活になっても無理なく払えるかを事前に確認しておく必要があります。なお、修繕積立金が安すぎる物件は、将来値上がりする可能性もあるため、購入前には管理状況や大規模修繕の履歴を確認すると安心です。

また、マンションには管理規約があり、ペットの飼育やリフォーム、楽器の使用、駐車場の使い方などに制限が設けられている場合もあります。そのため、戸建ての自由な暮らしに慣れている人は、入居後に窮屈さを感じるかもしれません。

さらに、住み替えによって住み慣れた地域を離れる場合は、寂しさを感じることもあります。近所付き合いやかかりつけ医、行きつけの店が変わると、新しい生活に慣れるまで時間がかかるでしょう。気になる物件があれば、昼と夜、平日と休日に周辺を歩き、実際の暮らしを想像してから決めることが大切です。



50代の住み替えをきっかけに老後の暮らしを見直そう

50代での住み替えは、家を小さくするだけではなく、これからの暮らし方を考える機会にもなります。広い戸建てには思い出や安心感がある一方で、掃除や修繕、移動の負担が年々重くなりがちです。中古マンションへ移れば、生活動線が短くなり、買い物や通院がしやすくなるでしょう。

ただし、住み替えが必ず正解とはかぎらないため、今の家に住み続けた場合と住み替えた場合の費用を比べて考えることが大切です。そのうえで、10年後も無理なく暮らせるかを想像すると、自分たちに合う選択をしやすくなります。

50代は、体力や判断力に余裕があるうちに動きやすい年代です。早めに、今の家に住み続ける、リフォームする、売却して住み替えるといった選択肢を整理し、将来も安心して暮らせる住まいの選び方を考えてみましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー