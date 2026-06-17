ガスト、創業当時の「初代和風さらだうどん」を約20年ぶりに復刻 / 白桃デザート3種も発売

ガストは6月18日から、期間限定で夏の新メニューを販売する。1992年の創業当時に提供していた「和風お食事サラダ」を再現した「初代和風さらだうどん」が約20年ぶりに復刻するほか、白桃を使用したデザート3品も登場する。

「初代和風さらだうどん」は、カツオと昆布をベースに数種類の節を使用したつゆに、シーチキン、花かつお、刻みのり、7種類の野菜を合わせた一品。創業当時から親しまれてきたガストの伝統メニューを再現した(創業当時の名称は「和風お食事サラダ」)。

デザートでは白桃を使ったメニュー3品を発売する。ごろっと大きめにカットした白桃とアールグレイの風味を組み合わせた「ごろっと白桃とアールグレイのパフェ」を中心に展開。ピーチソースやピーチティーゼリー、紅茶クッキーなどを使用し、さまざまな桃の味わいが楽しめる。

【白桃デザート３種 パフェ、ゼリー、サンデーの画像はこちら】

〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆初代和風さらだうどん

価格:934円〜999円

◆ごろっと白桃とアールグレイのパフェ

価格:989円

ピーチソース、白桃、アールグレイの茶葉入りのクッキー、ベルガモット香るアールグレイが入ったピーチティーゼリーまで、スプーンですくう度に色々な桃味と出会えるパフェ。

ごろっと白桃とアールグレイのパフェ

◆ごろっと白桃とピーチティーゼリー

価格:329円

さっぱりしたピーチティーゼリーと爽やかなライムが隠し味のピーチソースが良く合うゼリー。

◆ごろっと白桃とアールグレイのサンデー

価格:659円

コンパクトに白桃･紅茶クッキー･ソフトクリームがまとまった、食後にピッタリのデザート。

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※価格は店舗により異なる

〈販売概要〉

販売期間:2026年6月18日〜

販売店舗:ガスト全店

※10時30分から販売

※販売期間は予定。予告なく終了する場合がある

※22時〜翌5時の注文は深夜料金10%が加算される

※0時以降は販売していないメニューあり

※一部店舗ではソフトクリームをバニラアイスで提供する場合がある