6月17日投稿

豊和工業は6月17日、公式Xにて東京マルイのガスガン「ガスブローバック 20式 5.56mm 小銃」の魅力を紹介する投稿を行った。

豊和工業は工業機械や特殊車両などを製造するメーカーで、ミリタリーやトイガンファンからは「89式5.56mm小銃」、「64式7.62mm小銃」、「64式81mm迫撃砲」など様々な自衛隊向け装備を製造する会社として知られている。今回のガスガンのモチーフである「20式 5.56mm 小銃」は2020年から陸上自衛隊で採用されている。

東京マルイの「ガスブローバック 20式 5.56mm 小銃」は豊和工業の協力のもとその外観を細部までリアルに再現している。内部機構も東京マルイの技術を活かし銃を分解する「テイクダウン」が楽しめる構造となっている。そして実際の自衛隊での訓練のような細かい作動、ガスブローバックによるリコイルと、リアルな雰囲気が楽しめる製品となっている。

豊和工業はXの投稿で自社が火器事業部が自衛隊に納入している「20式5.56㎜小銃」が、エアガンとなってついに東京マルイより発売されること。公式ライセンスだからこそ実現した、細部まで妥協のない高クオリティな造形となっていることをアピールしている。豊和工業の協力があってこその製品として、改めて期待が高まる。

「ガスブローバック 20式 5.56mm 小銃」の価格は154,000円。近日発売予定である。発売日の発表を待ちたい。

【強いリコイル、実銃感たっぷりの操作！ 東京マルイ「ガスブローバック 20式 5.56mm 小銃」】

静岡ホビーショーで出展された試作品