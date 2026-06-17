「機動戦士ガンダムUC」よりユニコーンガンダムが胸像センサーライトになって登場。6月23日より順次展開デストロイモード 最終決戦仕様のカラーリングを再現
【「機動戦士ガンダムUC」 胸像センサーライト-ユニコーンガンダム（デストロイモード 最終決戦仕様）-】 6月23日より順次展開予定
BANDAI SPIRITSは、プライズ景品「『機動戦士ガンダムUC』 胸像センサーライト-ユニコーンガンダム（デストロイモード 最終決戦仕様）-」を6月23日より順次展開する。
本景品は「機動戦士ガンダムUC」に登場するユニコーンガンダム（デストロイモード 最終決戦仕様）を胸像センサーライトで立体化したもの。劇中の最終決戦で発現したサイコフレームのカラーリングが再現され、センサーが手などの動きを感知するとライトが点灯する。
＼輝くサイコフレームを再現✨／- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) June 17, 2026
ユニコーンガンダム（デストロイモード 最終決戦仕様）の胸像センサーライトが登場💥
手の動きなどにセンサーが反応すると、サイコフレームが点灯💡
6月23日(火)よりクレーンゲーム景品で順次登場📢https://t.co/qdmuQHCp0l#機動戦士ガンダムUC #BANPRESTO pic.twitter.com/YtPNliU1bH
(C)創通・サンライズ