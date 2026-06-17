【「機動戦士ガンダムUC」 胸像センサーライト-ユニコーンガンダム（デストロイモード 最終決戦仕様）-】 6月23日より順次展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズ景品「『機動戦士ガンダムUC』 胸像センサーライト-ユニコーンガンダム（デストロイモード 最終決戦仕様）-」を6月23日より順次展開する。

本景品は「機動戦士ガンダムUC」に登場するユニコーンガンダム（デストロイモード 最終決戦仕様）を胸像センサーライトで立体化したもの。劇中の最終決戦で発現したサイコフレームのカラーリングが再現され、センサーが手などの動きを感知するとライトが点灯する。

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