お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（６４）が１６日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜・深夜２時２２分）にゲスト出演した。

番組冒頭、木梨は「千夏っちゃんに色々面倒見てもらってて。この番組も全部見てるから」と若槻と交流があることを明かした。全国を巡回している木梨の個展「『木梨憲武展−ＴＯＵＣＨ』ＳＥＲＥＮＤＩＰＩＴＹ−意味ある偶然」の音声ガイドを若槻が務めているという。連絡先を知らなかったが「ＤＭで『今度の展覧会の音声ガイドやってくれない？』って送ったら、数秒で『やります』って帰ってきた。このスピード感がね。そこから急に友だちになったからね」と木梨。

若槻は「最初、詐欺ＤＭかと思った。だって、木梨憲武から来るわけないじゃないですか。でも、詐欺ＤＭでもおもろいなって思って、速攻（返信を）返した」と話した。１０分後には電話で話し「うわ〜、ニモのお父さんだ！って思って」とアニメで声優を務めていた木梨の声だと分かり、電話口で「ニモ〜、危ないぞニモ〜！」と叫ぶ木梨「絶対（本物の）ノリさんじゃんってなって、そこから２週間後くらいに音声とって」と語った。

その後は、個展の開催場所ごとに若槻の作品も加えていくことになり「月イチで必ず会ってる」という。「ノリさんのアトリエに納品しに行くんですけど、『この間の俺の（テレビ番組での）ワイプどうだった？』とか聞かれて」と若槻。「（ワイプで）ガツガツやったら嫌われる？って、千夏ちゃんに確認よ」と、新しい関係ができた若槻とのやりとりを話した。

そして、おもむろに「お誕生日おめでとう！」と収録日の５月２８日が４２歳の誕生日だった若槻にプレゼントを渡す木梨。「こういう偶然がさあ」と手作りのアート作品などを手渡し。「すごいんだけど！大作品ですよ、いいんですか」と若槻を感激させ、さらにはスタッフらにも箱入りの麺を贈り、驚かせていた。

また、出版予定の絵本の試し刷り資料を見せながら「本になった時、帯がピンクがいいかオレンジがいいか」と若槻に尋ね、若槻が「オレンジの方がノリさんっぽいですけど」と答えると「おぉ〜！（出版社に）すぐ電話する！」と木梨。若槻は「マジで言いなりなんですよノリさん。こんだけ大御所になってくると誰も言ってくれないから」と返していた。

すると木梨は「千夏っちゃんとうちの奥さん、成美さんには強くいうことを聞くようにしている。２人の言うことはよく聞く」と、若槻と妻の女優・安田成美の声には従っていることを明かし、「千夏っちゃんと細かいことを遊べるのがうれしいのよ。相談したいのよ」とうれしそうに語った。

若槻は自身のインスタグラムに木梨とのツーショットを投稿し、贈られたアート作品とバースデーケーキを公開した。