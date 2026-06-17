2日間、スープがカレーになる！

6月26日（金）、27日（土）の2日間限定で、Soup Stock Tokyoがカレー専門店に変身する夏のお祭り「Curry Stock Tokyo」。

2016年に始まり、今年で11回目を迎えます。筆者は、事前に行われたプレス試食会に参加。今年の新作カレー3種をひと足先に味わってきました。それぞれの味わいを、試食した感想とともに紹介します。

今年のテーマは「Something Yellow!」

今年は、Curry Stock Tokyoの合言葉「Something Yellow!」をテーマに開発した3種類の新商品を含む、スープ専門店の“本気のカレー”7種類が登場。

個人的No.1！ 南インド風ジンジャーレモンチキンカレー

スパイスの弾ける辛さと、カレーリーフの芳ばしさが特徴の南インド風チキンカレー。レモンとナンプラーでマリネした鶏肉の旨味、レモン果皮の清々しさが口の中に広がります。

試食会で個人的に一番好きだったのが、この一皿。爽やかに立ちのぼる柑橘の香りと、しっかりとしたレモンの風味。タイ料理が好きな人はハマりそうな味です。卓上のパクチーを添えれば、さらに爽やかさが増して味変も楽しめます。

ひと皿で外国旅行気分 地中海風帆立のブイヤベースカレー

地中海沿岸で夏に愉しむカレーをイメージしてつくられた一皿。帆立や貝柱を白ワインで蒸し、ヤングコーンなど食感の楽しい野菜を加えた、魚介のおいしさを味わうカレーです。

食べてみると、シーフードカレー好きにはたまらない味わい。東京にいながら、ひと皿で外国旅行をしているような気分。

ゴロゴロ牛タン！ 牛タンと2種のきのこのスパイスカレー

じっくりと煮上げた柔らかな牛タンに、2種のきのこを加えた食べ応えのある一皿。飴色玉葱とデーツ果汁の甘みが、複雑なスパイスの辛さを引き立てます。

実際に食べてみて驚いたのが、ゴロゴロと入った牛タン。ほろりとほどける肉は、まるで牛タンシチューのようです。コッテリとした欧風カレーが好きな人にはたまらない一皿。

メニューは全7種、組み合わせは最大70通り

新作3種を含むメニューは全7種類で、全店共通。新作以外も含めた全貌は、特設サイト内の「Curry Stock Tokyoの注文方法・メニュー」ページで公開。この2日間限定で登場するのが、2種類のカレーを一度に味わえる「カレーとカレーのセット」。組み合わせは2種がけで21通り、3種がけなら70通り。自分だけの組み合わせを探す楽しみがあります。

期間中は店内もテーマカラーの黄色に。さらにこの2日間、黄色いもの（Something Yellow!）をスタッフに見せると、何かいいことが起こるかもしれないとのこと。

「Curry Stock Tokyo」の開催は2026年6月26日（金）・27日（土）の2日間。Soup Stock Tokyo店舗が会場。2日間だけの“スープのないSoup Stock Tokyo”。カレー好きはお見逃しなく。

Curry Stock Tokyo

https://www.soup-stock-tokyo.com/currystocktokyo/

開催概要