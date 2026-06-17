”ワードセンスの塊”川島明を虜にした27年前の“名曲” 『ラヴィット！』直近3週間で連発【解説あり】
麒麟・川島明が17日、MCを務めるTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。瞬時にその場の状況を把握し、それを言葉に変えて笑いを誘う”ワードセンスの塊”である川島を虜にした、27年前の“名曲”が話題となっている。
【写真】懐かしい8センチ“短冊”CD…太陽とシスコムーン「ガタメキラ」ジャケ写
この日は、「イケおじ選手権」のファーストラウンドとして、「若者言葉検定」を実施。出演の“おじさん芸人”たちが、今はやっている若者言葉の意味を早押しで答えていった。
企画のなかで「おしがま」（正解は「おしっこをがまんする」）という言葉の意味を答える問題が出題されると、アルコ＆ピースの平子祐希が「Oh〜She get men」と回答。すると川島は「『ガタメキラ』みたいだね」「『ガタメキラ』みたいなことね」「『ガタメキラ』と一緒だよね」と矢継ぎ早に3回連呼。この瞬時の反応に、SNSでも「川島さん､シスコムーン好きだな」「太陽とシスコムーン推しの#ラヴィット」「川島さん、太陽とシスコムーンのガタメキラ好きすぎだろ…」「川島またガタメキラ言ってて草」などの反響が寄せられた。
実は川島、先週12日の同番組での平野ノラとのやり取りの中で「ガタメキラ」と発言。さらに5月末の同番組でも「誰が『ガタメキラ』歌うねん」と瞬時にツッコミを入れるなど、直近3週間で「ガタメキラ」を連発。
SNSでも「太陽とシスコムーンでガタメキラすぐ出てくる川島さんさすがすぎる笑」「昨日のラヴィットで平野ノラさんの「太陽とシスコムーン」というボケに対してノータイムで「ガタメキラ」を返した川島さんについて噛み締め続けている。さすがアキラだぜ！」など称賛の声があがっている。
川島が連発している「ガタメキラ」は、1999年6月23日に発売された太陽とシスコムーン（信田美帆、稲葉貴子、本多RuRu、小湊美和※当時）の2枚目のシングル。DDIポケット電話（後のウィルコム→ソフトバンク）「DDIポケット」CMソングとして起用され、「オリコン週間シングルランキング」で最高6位（1999年7月5日付）、累積売上は11.7万枚を記録した（2026年6月22日付現在）。
なお、タイトルの「ガタメキラ」は、歌詞の中にも登場する「Gotta make it Love」に由来する。27年の時を経ても色あせない魅力を放つ「ガタメキラ」という言葉のインパクトと魅力を感じさせる展開となった。
【写真】懐かしい8センチ“短冊”CD…太陽とシスコムーン「ガタメキラ」ジャケ写
この日は、「イケおじ選手権」のファーストラウンドとして、「若者言葉検定」を実施。出演の“おじさん芸人”たちが、今はやっている若者言葉の意味を早押しで答えていった。
実は川島、先週12日の同番組での平野ノラとのやり取りの中で「ガタメキラ」と発言。さらに5月末の同番組でも「誰が『ガタメキラ』歌うねん」と瞬時にツッコミを入れるなど、直近3週間で「ガタメキラ」を連発。
SNSでも「太陽とシスコムーンでガタメキラすぐ出てくる川島さんさすがすぎる笑」「昨日のラヴィットで平野ノラさんの「太陽とシスコムーン」というボケに対してノータイムで「ガタメキラ」を返した川島さんについて噛み締め続けている。さすがアキラだぜ！」など称賛の声があがっている。
川島が連発している「ガタメキラ」は、1999年6月23日に発売された太陽とシスコムーン（信田美帆、稲葉貴子、本多RuRu、小湊美和※当時）の2枚目のシングル。DDIポケット電話（後のウィルコム→ソフトバンク）「DDIポケット」CMソングとして起用され、「オリコン週間シングルランキング」で最高6位（1999年7月5日付）、累積売上は11.7万枚を記録した（2026年6月22日付現在）。
なお、タイトルの「ガタメキラ」は、歌詞の中にも登場する「Gotta make it Love」に由来する。27年の時を経ても色あせない魅力を放つ「ガタメキラ」という言葉のインパクトと魅力を感じさせる展開となった。