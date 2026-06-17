OUR WACOAL×ADAM ET ROPE’の新作は毎日着たいカップインタンクトップ

ファッション性と快適な着心地を兼ね備えたアイテムが人気のOUR WACOALとADAM ET ROPE’がコラボレーション。今回登場するのは、一枚でスタイリングが完成するカップインタンクトップ2型です。シンプルながら存在感のあるデザインと、上質な素材使いが魅力。デイリーコーデに取り入れやすく、これからの季節に活躍する注目アイテムをご紹介します♡

一枚で着映えるこだわりのデザイン

今回のコラボレーションでは、「一枚で主役になるトップス」をテーマにしたカップインタンクトップを展開。

デザインのポイントは、太めのストラップやバインダーデザイン。シンプルなルックスの中にも程よいアクセントを加えることで、インナー感を抑えた洗練された印象に仕上げています。

また、その日のスタイリングや好みに合わせて選べる2タイプをラインアップ。

コンパクトなシルエットでトレンド感のあるショート丈と、安心感のある着丈で幅広いコーディネートに対応するロング丈が揃います。

どちらもカップイン仕様のため、一枚で着用できる手軽さも魅力。暑い季節はもちろん、ジャケットやシャツのインナーとしても活躍してくれます。

上質素材で叶える快適な着心地

デザインだけでなく、素材選びにもこだわりが詰まっています。

採用されたのは、光沢感の美しい超長綿を使用した綿混ベアテレコ素材。毛羽立ちが少なく、なめらかな表面感が特徴です。

さらに、生地の仕上げ工程にもこだわることで、ふくらみのある柔らかな風合いを実現。伸縮性にも優れているため、身体に心地よくフィットしながら快適な着用感を叶えます。

シンプルなアイテムだからこそ、素材の良さが際立ち、カジュアルにもきれいめにも取り入れやすい仕上がりとなっています。

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商品ラインアップをチェック

OUR WACOAL × ADAM ET ROPE’ カップインベアテレコタンクトップ



価格：12,100円（税込）

安心感のある着丈で、さまざまなボトムスと合わせやすいベーシックなデザイン。デイリー使いしやすく、一枚持っておくと重宝するアイテムです。

カラー：Black／White／Brown

OUR WACOAL × ADAM ET ROPE’ カップインベアテレコショートタンクトップ



価格：11,000円（税込）

コンパクトなショート丈で、ハイウエストボトムやワイドパンツとの相性も抜群。トレンド感のある着こなしを楽しみたい方におすすめです。

カラー：Black／White／Brown

予約受付は2026年6月16日（火）よりJ’aDoRe JUN ONLINEにてスタート。2026年6月30日（火）からはADAM ET ROPE’全店舗およびJ’aDoRe JUN ONLINEにて順次販売されます。

毎日のワードローブに加えたい一着

OUR WACOALとADAM ET ROPE’が手掛けた今回のコラボレーションは、ファッション性と快適さを両立した大人のためのカップインタンクトップ。

上質な素材感と洗練されたデザインにより、一枚でもレイヤードでも活躍してくれる万能アイテムです。

カラーはBlack、White、Brownの3色展開で、どれも着回し力抜群♡毎日のコーディネートをアップデートしてくれる新作を、ぜひチェックしてみてください。