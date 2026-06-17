徳島市議会6月定例会は、6月17日に個人質問が行われ、老朽化の進む徳島市中央卸売市場の再整備計画について議論が交わされました。



徳島市北沖洲の徳島市中央卸売市場は、開設から50年以上が経過し老朽化が進んでいて、耐震基準も満たしていません。



市は、今定例会に市場の建て替えに向けた調査費用として1200万円余りの事業会計補正予算案を提出していますが、17日の個人質問で、日本共産党徳島市議団の加戸真実子議員は、その具体的な調査内容などを質しました。





（徳島市・青木啓二 経済部長）「移転による建て替え、現地での建て替え、または青果、水産のどちらか一方が移転し、一方を現在地で整備する『分割整備』について検証し、それぞれの整備パターンを比較、検討するための調査」また、加戸議員から市場をどのような施設にしたいのか問われた遠藤市長は、次のように答えました。（徳島市・遠藤彰良 市長）「品質衛生管理の高度化や、物流問題を解決するための物流拠点機能の充実などを図り」「将来にわたり、社会インフラとしての重要な役割を担うことができる市場を目指したい」「市場の再整備にあわせて、にぎわいの創出や、防災機能の強化などについても検討したい」徳島市議会6月定例会は、18日も個人質問が行われます。