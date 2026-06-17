中村芝翫、体調不良続く 20日まで休演を発表『仮名手本忠臣蔵』 息子ら代役
日本芸術文化振興会は17日、公式サイトを更新。歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）が体調不良のため、6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』を20日まで休演すると発表した。
【写真】「素敵！」赤いちゃんちゃんこ姿で妻・三田寛子&息子らと笑顔の中村芝翫
サイトでは「【6月歌舞伎鑑賞教室】中村芝翫休演のお詫びと代役のおしらせ（更新）」と題し、国立劇場で行われている6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』に出演中の芝翫について「国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』に出演の中村芝翫は、体調不良のため15日（月）から休演しておりますが、20日（土）（東京公演最終日）まで休演いたします」と発表した。
息子の中村歌之助ら代役も合わせて伝えた。23日の静岡公演、25、26日の神奈川公演については改めて伝えるとしている。芝翫を巡っては、15日に同じ舞台の休演が発表されていた。
■代役
＜Aプロ＞
原郷右衛門 中村福之助
＜Bプロ＞
早野勘平 中村歌之助
斧定九郎 中村福之助
原郷右衛門 中村福之助
千崎弥五郎 中村橋之助
【写真】「素敵！」赤いちゃんちゃんこ姿で妻・三田寛子&息子らと笑顔の中村芝翫
サイトでは「【6月歌舞伎鑑賞教室】中村芝翫休演のお詫びと代役のおしらせ（更新）」と題し、国立劇場で行われている6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』に出演中の芝翫について「国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』に出演の中村芝翫は、体調不良のため15日（月）から休演しておりますが、20日（土）（東京公演最終日）まで休演いたします」と発表した。
息子の中村歌之助ら代役も合わせて伝えた。23日の静岡公演、25、26日の神奈川公演については改めて伝えるとしている。芝翫を巡っては、15日に同じ舞台の休演が発表されていた。
■代役
＜Aプロ＞
原郷右衛門 中村福之助
＜Bプロ＞
早野勘平 中村歌之助
斧定九郎 中村福之助
原郷右衛門 中村福之助
千崎弥五郎 中村橋之助