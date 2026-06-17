7番アイアンHS40m/sと31m/sで打ってみた 飛距離が出やすいアイアンTOP3を発表！
今回35モデルの7番アイアンを試打した中で、海老原秀聡と菊地りお、それぞれ飛距離が出たモデルトップ3を発表する。
【数値公開！】テーラー、キャロ、ピン…最新アイアン35モデルの試打結果 7番アイアンで一番飛ぶモデルは？
◇ ◇ ◇7番アイアンでHS40m/sの海老原と、HS31m/sの菊地が最新35機種のアイアンを試打したところ、両者ともにロフト角29度以下の“飛び系”アイアンの方が飛距離が出る傾向が見られた。興味深いのは、両者の飛距離の出たロフト角が少し異なること。菊地の飛距離トップ3は『i540（29度）』『NS250（29度）』『ZXi4（28.5度）』、海老原は『クアンタム MAX FAST（28度）』『Qi MAX（28度）』『ゼクシオ14＋（28.5度）』。1度とわずかではあるが、菊地はロフトが寝ているモデルの方が飛距離が出る結果となった。なお、以下が両者の飛距離トップ3のクラブと試打インプレッションとなっている。【ドライバーHS50m/s・海老原の飛距離トップ3】2位T キャロウェイ 『クアンタム MAX FAST（28度）』 215ヤード顔が長く、距離も出てUTのような印象を受けますが、フェースが弾き過ぎず打感はTHE・アイアンという感じです。2位T テーラーメイド 『Qi MAX（28度）』 215ヤードいかにも飛びそうな顔のとおり、やはり飛びます。ただ、音はとてもおだやかで、フェースも弾き過ぎないので心地よく打てますね。1位 ダンロップ 『ゼクシオ14＋（28.5度）』 217ヤード飛ぶのに打感が柔らかいのが驚きです。弾きがよくて、力を使わずに軽く飛ばせるやさしさが魅力だと思います。【ドライバーHS40m/s・菊地りおの飛距離トップ3】3位 ピン 『i540（29度）』 155ヤード飛ぶのにシャープな顔でラインを出しやすいですね。打感も硬過ぎないので打っていて心地いい。溝の感覚が狭いのが印象的です。2位 ゴルフパートナー 『ネクスジェン NS250（29度）』 156ヤード丸みがあって、“カタマリ感”がある顔ですね。厚みがあって叩けるイメージが持ちやすく、飛距離も出てくれました。1位 ダンロップ 『スリクソン ZXi4（28.5度）』 159ヤード柔らかい打感で、打ち出したいと思った方向どおりにまっすぐ飛んでいきます。高打ち出しなのも、やさしく飛んでくれるポイントですね。
試打・解説■海老原秀聡えびはら・ひであき／1990年生まれ。繊細な感覚を言語化できる試打巧者。「GOLF＆FITNESS POINT 芝浦」でレッスンを行う■菊地りおきくち・りお／2000年生まれ。栃木県女子オープンや2019年のマイナビネクストヒロインゴルフツアーファイナルで優勝◇ ◇ ◇アイアンのモデルが多過ぎて選べない！ そんな人は「最新アイアン35モデル比較！ 男女プロでスピンと落下角はどう変わる？」で最新35モデルの性能をチェック！
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