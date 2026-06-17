◇MLB ドジャース1-0レイズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースはレイズとの投手戦を1-0で制し、接戦で勝利。試合後、チームを率いるロバーツ監督が大谷翔平選手について語りました。

ドジャースは初回と2回に得点圏へ走者を進めながらもあと一本が出ず。一方でドジャース先発のロブレスキ投手もレイズ打線を封じ込み、スコアボードにゼロを並べ続けました。

均衡が破れたのは6回。先頭の大谷選手が初球を捉えると、打球はセンターのスタンドへ飛び込む15号ソロホームラン。これが決勝点となり、ドジャースが1-0で勝利しました。

ロバーツ監督は「一番良かったのは、ロボ(ロブレスキ)が最後まで打者に向かっていく姿勢を貫いたことです。それに試合のテンポも素晴らしかった。とても速い試合だったし、リズムがあった」と先発左腕の投球を高く評価しました。

また、相手先発のラスムセン投手についても「本当に優れた投手だ。対戦機会は多くないけれど、彼はエリート級の投手だよ」と称賛。その上で「そんな相手に対して、私たちは何とか得点を奪い、ホームランで勝利することができた。1対0、試合時間は2時間未満。昔ながらの野球（Old School Baseball）という感じで、本当に楽しい試合だった」と投手戦を振り返りました。

決勝弾を放った大谷選手については、「数週間前にも話したけれど、単純にボールを少し捉え損ねていただけなんだ。強い打球は打っていたし、二塁打や単打も出ていた。でも、あと少し芯で捉えれば長打になる状態だった」と説明。

さらに、「今はボールがよく見えていて、良い球だけを振れている。そしていつも言っているように、フィールド全体を使う打撃ができると、より多くの良い結果につながる」と語り、最近の大谷選手の長打増加は状態の良さの表れだとの見方を示しました。