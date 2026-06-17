セブン‐イレブン「バインミー」発売へ ローストポーク、パクチー、なますなど本場ベトナムの味わい【価格など概要】
セブン‐イレブン・ジャパンは、手軽に異国の味が楽しめる「世界のパン博」シリーズの新作『スイートチリソースのバインミー』を、6月23日から順次発売する。
【写真】セブン‐イレブンで手軽に買える「バインミー」
『スイートチリソースのバインミー』は、ベトナム発祥で、人気サンドをアレンジし、本格的な味わいに仕上げた。
旨味のあるローストポークに、香りが広がるパクチー、甘酸っぱいなますを組み合わせ、体の味をまとめるアクセントとして、スイートチリソースを採用。コクのある甘味のなかに、唐辛子のピリッとした辛味がきいたソースが、具材の旨味をいっそう引き立てる。
■スイートチリソースのバインミー
価格：398円（税込429.84円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：北海道・沖縄県を除く全国
担当者コメント
「手軽に本場の味を楽しんでほしい」そんな想いを込めた商品です。今回発売する「スイートチリソースのバインミー」は、ローストポークやパクチー、なますといった本場の味わいをイメージした具材に、まろやかな甘味とピリッとした辛味が特長のスイートチリソースを合わせています。新しい異国の味に出会えるワクワク感をぜひお楽しみください！
※店舗によって価格が異なる場合あり
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
※画像はイメージ
【写真】セブン‐イレブンで手軽に買える「バインミー」
『スイートチリソースのバインミー』は、ベトナム発祥で、人気サンドをアレンジし、本格的な味わいに仕上げた。
旨味のあるローストポークに、香りが広がるパクチー、甘酸っぱいなますを組み合わせ、体の味をまとめるアクセントとして、スイートチリソースを採用。コクのある甘味のなかに、唐辛子のピリッとした辛味がきいたソースが、具材の旨味をいっそう引き立てる。
価格：398円（税込429.84円）
発売日：6月23日（火）〜順次
販売エリア：北海道・沖縄県を除く全国
担当者コメント
「手軽に本場の味を楽しんでほしい」そんな想いを込めた商品です。今回発売する「スイートチリソースのバインミー」は、ローストポークやパクチー、なますといった本場の味わいをイメージした具材に、まろやかな甘味とピリッとした辛味が特長のスイートチリソースを合わせています。新しい異国の味に出会えるワクワク感をぜひお楽しみください！
※店舗によって価格が異なる場合あり
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり
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