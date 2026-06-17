サッカー元日本代表GK川島永嗣（43＝磐田）が17日、自身のインスタグラムを更新。ケガの回復が遅れ、FIFAワールドカップ（W杯）を戦う日本代表から離脱したMF遠藤航（33＝リバプール）へエールを送った。

川島は遠藤のネームが入った背番号6の日本代表ユニホームを着た自身の後ろ姿のショットを公開。「ここまで引っ張ってきたキャプテンに敬意を込めて」とつづり、英語でも「With all my respect to the captain who has led the team until here」と投稿した。

広い背中で示した「敬意」に、遠藤は目を潤ませる顔文字とハートの絵文字で反応。ストーリーズ機能を使って川島の投稿をシェアした。

フォロワーからも「かっこよ最高です」「やることがカッコよすぎです」「泣ける。優勝しましょう」「こんなの泣いてしまう 私も航さんのユニ買おうかな」「大先輩、ありがとうございます」「永嗣さん、ありがとうございます すごく嬉しいです 航くん、本当にありがとう」「遠藤さんの気持ちを想っての川島さんの想いが素敵です」などの大きな反響が寄せられている。