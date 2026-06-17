【FIFAワールドカップ2026】アルゼンチン代表 3−0 アルジェリア代表（日本時間6月17日／カンザスシティ・スタジアム）

【映像】メッシの「神業カーブ弾」（実際の様子）

スーパースターがFIFAワールドカップ2026初戦からエンジン全開だ。アルゼンチン代表のFWリオネル・メッシが、代表通算200試合目となった試合で世界を驚かせるゴラッソを決めた。

日本時間6月17日、FIFAワールドカップ2026グループJ第1節でアルゼンチン代表はアルジェリア代表と対戦。ポルトガル代表のFWクリスティアーノ・ロナウドやメキシコ代表のGKギジェルモ・オチョアと並び、史上初となる6大会連続のW杯出場を果たしたメッシは、17分にいきなり今大会初ゴールを挙げる。

敵陣中央でMFロドリゴ・デ・ポールから鋭い縦パスを受けたメッシは、すぐさま前を向いてドリブルで前進。ペナルティーエリア手前で、左足を振り抜いた。

目の前には相手2人がおり、ゴールに対して角度もそれほどない位置だったが、GKリュカ・ジダンから遠ざかるように曲がる絶妙なシュートでゴール右上を打ち抜いた。

「永遠の存在」の声も

この圧巻ゴラッソは世界中で大きな話題に。SNSでは「やっぱり神だった」「称賛の言葉が思い浮かばない」「これぞGOATだ」「史上最高」「なんて角度だ」「永遠の存在」「50歳でもW杯でゴールを決めそう」「メッシしか決められない」「なんだこの切れ味…」「なんて曲がり方だ」など驚愕と称賛の声が相次いだ。

来週に39歳の誕生日を迎えるメッシは、60分と76分にもゴールネットを揺らしてハットトリックを達成。W杯通算得点数を16ゴールまで伸ばし、ミロスラフ・クローゼ（元ドイツ代表FW）の歴代最多記録に並んだ。次節にも新記録達成が期待される。

メッシの大活躍で、アルゼンチン代表は3−0でアルジェリア代表を撃破。大会2連覇に向けて最高のスタートを切った。

（FIFAワールドカップ2026）

