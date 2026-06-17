巨人は１７日、前ワシントン・ナショナルズ傘下２Ａの小笠原慎之介投手（２８）と契約合意に達したことを正式発表。中日時代にチームメートだったライデル・マルティネス投手が「一日でも早く一緒にプレーできたらなと思ってます」と歓迎の意を示した。

小笠原は東海大相模から１５年度ドラフト１位で中日へ入団。２４年までの９年間で通算１６１試合に登板し４６勝６５敗、防御率３・６２の成績を残した。２４年のシーズン終了後にポスティングシステムを利用して２年契約でナショナルズへ移籍。１年目の昨季は主に中継ぎで２３試合に登板して１勝１敗１ホールド、防御率６・９８だった。今季は２Ａで開幕し、メジャーでの登板はなかった。

２０１７年に育成選手として中日に入団したマルティネスは、２４年に巨人入りするまで小笠原とともプレー。戦友の加入に「うれしいニュースです。まさかジャイアンツのユニホームで一緒になるとは全く予想もしてなかったんで、すごくうれしいです」と笑顔を見せた。

マルティネスから見た小笠原について「常に明るくてチームメイトから信頼される選手」と評すると「ジャイアンツに来てもすぐになじんでくれると思います」と占った。

さらに「うれしいだけじゃなくて、いいモチベーションになりますし、すごくエネルギーもらいます。明日に彼を見たらすごくうれしいと思います」と再会を心待ちにした。