レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、色鮮やかな手作りラタトゥイユ公開「彩りが綺麗」「野菜の種類が豊富」の声
【モデルプレス＝2026/06/17】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りラタトゥイユの調理風景を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気芸人の43歳美人妻「野菜の種類が豊富」彩り豊かな手作りラタトゥイユ
住谷は「久しぶりにラタトゥイユ作った」とコメントを添え、ブロッコリーやナス、トマト、ズッキーニ、にんじんの絵文字とともに調理風景を投稿。トマトやズッキーニ、ナス、玉ねぎなどの色鮮やかな野菜がたっぷり入った鍋の様子を公開している。
この投稿には「彩りが綺麗」「野菜の種類が豊富」「栄養満点」「料理上手」「真似したい」「食欲がわく」などの反響が寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の43歳美人妻「野菜の種類が豊富」彩り豊かな手作りラタトゥイユ
◆住谷杏奈、彩り豊かな手作りラタトゥイユ披露
住谷は「久しぶりにラタトゥイユ作った」とコメントを添え、ブロッコリーやナス、トマト、ズッキーニ、にんじんの絵文字とともに調理風景を投稿。トマトやズッキーニ、ナス、玉ねぎなどの色鮮やかな野菜がたっぷり入った鍋の様子を公開している。
◆住谷杏奈の手料理に反響
この投稿には「彩りが綺麗」「野菜の種類が豊富」「栄養満点」「料理上手」「真似したい」「食欲がわく」などの反響が寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
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